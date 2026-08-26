Progressisti solo quando non si vota

Troppo facile campare di ideali e di strampalate battaglie pseudo progressiste quando non si deve rendere conto all’elettore. Un po’ come quelle partite amichevoli dove è consentito ogni tipo di sperimentazione, tanto il risultato non conta. A sinistra cominciano a realizzare che si è entrati nella lunga volata elettorale che sfocerà nelle Politiche del 2027, praticamente domani mattina. Da poche settimane lo slogan sembra essere diventato «abbiamo scherzato», la formuletta ipocrita che consente a gran parte dell’opposizione di rinnegare con un sorriso una stagione impazzita di posizioni estremiste. Sigrido Ranucci candidato con Avs? Una provocazione del tutto infondata. Francesca Albanese? Persa per strada con grande imbarazzo dopo aver strapazzato con altezzosità persino un’icona come Liliana Segre. E l’immigrazione clandestina? E be’, compagni, dobbiamo renderci conto che l’accoglienza indiscriminata non fa bene a nessuno. Per non parlare della goffa corsa di suffragette e kamikaze del politicamente corretto a sfilarsi dalla deriva radicale del woke importato dagli Stati Uniti. Si sono cimentati segretari di partito, ex presidenti della Camera, politologi, persino gay pentiti dall’ubriacatura di dottrina Lgbtqia+.

Sembrano sincere contrizioni, ma in realtà sono soltanto bruschi risvegli dettati dall’imminente scadenza elettorale. Diventa difficile esaltare le porte aperte ai clandestini nei quartieri metropolitani alla mercé di sbandati in ciabatte e machete tipo Haiti. Ancora più complicato convincere i cittadini a votarti sulla scorta di battaglie a favore del velo islamico e contro i canti natalizi nelle scuole primarie.

Forse hanno realizzato che i cittadini, tendenzialmente, scelgono l’originale rispetto a una fotocopia sbiadita.