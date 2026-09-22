Quel Campo largo persino indegno del vecchio Pci

Il Conte del campo largo. Ci pensate se Pajetta, Longo, Napolitano, Togliatti, Gramsci, Amendola, Ingrao avessero dovuto passare un’estate a studiare su come fare un governo di populismo sudamericano? Inimmaginabile, ma accade. E la cosa ancora più inimmaginabile è che nessuno sembra capirne l’enormità. E ancora più terrorizzante è il fatto che la Schlein non si faccia vedere troppo angosciata nella competizione con quello che più fa il gradasso e più piglia voti. La partita è sui gradassi. La Schlein tutto è meno che una gradassa. Un anno è troppo poco, ma il rischio è che il campo largo tenga tutto, quello con le persone che facevano parte e fanno parte dei liberali affidabili europei. E il rischio è che insieme con loro ci sia a fiumana che attende la fine della manifestazione per mettere a ferro e fuoco la città. Sempre gli stessi fin dai primi anni 70. Allora si chiamavano quelli di Autonomia Operaia e quando passavano sotto Botteghe oscure, il segretario Longo, partigiano spiccio di parole, gli versava dall’alto secchi di incoraggiamento.

Adesso nessuno sembra drammatizzare, va tutto bene, c’è chi pensa soltanto a far credere che l’Europa creda che la Russia vuol fare la guerra persino al Belgio. Ma ve lo ricordate quando Conte in pieno Covid chiese a Putin di trasferire un pezzo dell’Armata Rossa in Italia? Ci si è aperta la mente della fantasia. Ragioniamo come uno sceneggiatore dell’intelligenza artificiale della Walt Disney. Tutto può accadere. Ma sul pratone alla fine del campo si azzuffano, si guardano di traverso. Chi? Questi neo-Dem, Ds, Quercia. Un po’ di qua, un po’ di là. Ma Conte è felice. E che facciamo dell’Italia se la gamba sinistra è stata sostituita da quella di Pietro Gamba di Legno?