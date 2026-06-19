Quell’autoprofezia del primo Vannacci. "Un partito mio? Aiuterei la sinistra"

Roberto Vannacci (foto) forse non lo sa, ma è un maestro della profezia che si autoavvera. Nel luglio 2025, intervistato da Carmine Abate nel podcast Politigram, il generale escludeva in maniera categorica la nascita di un suo partito. Un «niet» pronunciato con toni militari: una decisione irrevocabile. L'europarlamentare, eletto a Strasburgo nelle liste della Lega, aveva rassicurato anche il Carroccio in più di un'occasione pubblica. Poi, però, c'è stato un brusco cambiamento di rotta ed è nato Futuro nazionale. Del resto, osservava egli stesso nel podcast, le indiscrezioni su una formazione «vannacciana» erano state «messe in giro da Schlein e Conte». Un'opera d'ingegneria mediatica orchestrata da Pd e compagni, insomma. Ma destinata in maniera inesorabile a cadere nel vuoto. Per descrivere i «perché» dell'impossibilità di una scissione, Vannacci descriveva però, per filo e per segno, il quadro che oggi, con squisita puntualità, si è verificato. «Se io avessi fatto un partito e se quel partito avesse avuto successo, metti che fosse arrivato al 5%, avrei spaccato la destra», faceva presente. E aggiungeva: «Se io fossi stato Salvini non avrei mai accettato che il partito di Vannacci, traditore, entrasse nella coalizione di maggioranza». Una lucidità estrema anche sul piano numerico: «La maggioranza avrebbe perso il 5% dei voti». Rileggere oggi la conclusione di quel ragionamento, infine, fa scappare un sorriso: «Mi sarei trasformato in un Renzi o in un Calenda a caso, spaccando la destra. Ecco perché tutta la stampa di sinistra sventolava i bandieroni parlando del partito di Vannacci. Però hanno a che fare con un generale che non ci casca». In psicologia la profezia che si autoavvera, citiamo il sociologo statunitense Robert K.Merton, è «una supposizione o profezia che per il solo fatto di essere stata pronunciata, fa realizzare l'avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal modo la propria veridicità». Si direbbe che il caso «vannacciano» sia di specie. Fdi, Lega e Fi - in ogni caso - non sembrano particolarmente preoccupati dell'avanzata del generale. Ieri YouTrend ha sondato Fn 5.9%, uno 0.1% in più della Lega. «Quale sorpasso? Quello di Hamilton con la sua Ferrari?», ha scherzato ieri il responsabile del programma di Fdi, il deputato Francesco Filini. Le rilevazioni statistiche, a un anno e mezzo dalle urne, lasciano il tempo che trovano. Ieri il generale ha partecipato a un rito collettivo: il ricordo del proprio esame di maturità. «Tutto andava bene - ha raccontato, con verve aneddotica - e per sostenere le tesi che avevo letto su un libro, a riguardo, se non ricordo male, del perché la Terra sia ancora calda, pensai di inventarmi il nome di uno scienziato, prendendolo in prestito dal marchio delle scarpe Clarks». Il generale ha anche fantasia e l'ambizione non gli manca. Nello stesso podcast non aveva per nula escluso Palazzo Chigi: «Comando da tutta una vita». In fin dei conti, non conosciamo ancora i confini del «Vannacci-pensiero». E pure nel centrodestra le curiosità non mancano: «Cosa pensa Vannacci sulla patrimoniale?», si è domandata ieri Ylenia Lucaselli di Fdi.

«Boh! E sulle tasse? Boh!Cosa ne pensa della politica fiscale e del ceto medio? Boh! Io del suo programma elettorale ho solo sentito parlare di remigrazione: si può dimenticare dopo il passaggio Ue dove ha vinto la Meloni». Già, il nuovo regolamento Ue sui rimpatri. Quello per cui l'europarlamentare ha votato a Strasburgo, esultando. Un primo segnale, forse, per scongiurare l'autoprofezia.