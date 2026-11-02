Quell’incontro del 12 ottobre tra Carc, No Tav e i pro Pal

C’è una data che è sfuggita alla Procura di Milano, anzi due: il 12 e il 18 ottobre sono due giornate chiave per capire chi c’è dietro la rivolta che ha messo a ferro e fuoco Milano due settimane fa. Sappiamo che Youssef Siher ha creato domenica 18 ottobre la pagina Instagram M1710: «Siamo quelli delle piazze. Quelli che vedono l’unica violenza nel manganello degli sbirri», era il loro mantra.

Oltre a condividere senza bannare ma anzi incoraggiando inviti ad attaccare «il Quirinale di m...», Palazzo Chigi, il Parlamento e ad aggredire politici come Giovanni Donzelli di Fdi - come ha documentato il Giornale - in questa pagina vengono pubblicati anche diversi comunicati. Un paio almeno sono condivisi con il gruppo Liberi/e di lottare contro Stato di guerra e polizia, i cui autori sonoignoti. In questa chat Telegram c’è un documento del 12 ottobre, sottoscritto da diversi «professionisti» delle piazze come Giovani Palestinesi, Global Sumud Flotilla, Unione degli Studenti, Movimento No Tav, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Palestine Action, Carc, Ultima Generazione, eccetera.

Emerge una strategia di piazza «per rompere la pace sociale» e impedire così al governo di Giorgia Meloni di continuare a fare la guerra a Gaza, nello Yemen, in Russia e in Iran, mettendosi così «di traverso ai piani di guerra del nostro Stato e delle nostre imprese e banche». Insomma, terrorismo allo stato puro. È qui che si teorizzano e si ipotizzano gli scontri, con «l’autodifesa per chi scende in piazza» e la disponibilità alla «difesa legale per chi oggi viene represso/a», con tanto di email a cui rivolgersi (hub4defenders@proton.me). Le associazioni si danno quindi appuntamento al 18 ottobre alle 10.30, nelle stesse ore in cui nasceva la chat di Siher ma anche stando alla Digos - il giorno in cui si verificano «i fatti più gravi, allorché diverse zone della città (di Milano, ndr) venivano letteralmente devastate dai facinorosi». È probabile che molti di questi soggetti siano i destinatari delle perquisizioni della Digos di sabato, i cui nomi potrebbero essere quelli emersi grazie all’operazione di doxxing del gruppo di hacker su Telegram Der Einzige, che ne ha identificati diversi grazie a software legali di open source intelligence. Non sappiamo se Siher sia stato invitato o fosse presente alla riunione del 12. Le associazioni si danno poi appuntamento al 18 alle 10.30, nelle stesse ore in cui a Milano nasceva la chat di Siher per mettere il cappello sulle città in fiamme. C’è un collegamento tra la strategia di Siher e le associazioni che le rivolte le hanno anticipate se non caldeggiate?