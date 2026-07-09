Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politica

Una profilazione dettagliatissima quella che Valter Lavitola aveva commissionato ai sondaggisti per certificare la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci qualora avesse deciso di scendere in politica. Lavitola, però, è lo stesso uomo che oggi è accusato di tentata strage in quanto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre dello scorso anno davanti casa del giornalista e che, al contempo, ha fatto realizzare il questionario di 21 domande per dimostrare come il conduttore di Report potesse diventare il candidato premier del campo largo. Domande in cui si cercava di carpire le posizioni degli elettori anche sul suo «livello di competenza, preparazione e autorevolezza culturale» o sui «tratti caratteriali», fino a chiedere se «le competenze sviluppate nel corso della sua carriera giornalistica possano risultare utili per chi è chiamato a governare il Paese». Il sondaggio, che parte dalle primarie del campo largo, poi si incentra su Ranucci: «Pensando ai giornalisti televisivi e ai conduttori di programmi di approfondimento in Italia, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? Indicare fino a 3 nomi». Poi: «Nel panorama dell'informazione e del giornalismo televisivo italiano, lei ha mai sentito parlare di... nome del candidato»; «Come valuta nel complesso il profilo pubblico di ...nome del candidato) dal punto di vista professionale?»; «Indipendentemente dalle sue opinioni politiche, qual è il suo livello di fiducia personale nei confronti di... nome del candidato?». Poteva davvero non saperne nulla il diretto interessato?

Di seguito, il testo completo del questionario

SCREENING

. Lei si ritiene un elettore/elettrice di:

Centrosinistra

Centrodestra screenout

Non voto, ma tendenzialmente di centrosinistra

Non voto, ma tendenzialmente di centrodestra screenout

Non voto, indipendentemente dai candidati e dai partiti screenout

LO SCENARIO POLITICO E LE PRIMARIE

Inquadramento generale sul contesto politico e sulle dinamiche della coalizione

1. [COMM] In vista delle prossime elezioni politiche, la coalizione di centrosinistra potrebbe organizzare delle elezioni primarie per scegliere il proprio candidato alla Presidenza del Consiglio. Lei personalmente intende partecipare al voto delle primarie?

Sì, sicuramente

Probabilmente sì

Probabilmente no

No, sicuramente

Non so / Indeciso

2. [COMM] Qualora si tenessero le primarie e i candidati principali fossero la segretaria del PD Elly Schlein e il leader del M5S Giuseppe Conte, per chi dei due orienterebbe il suo voto?

Elly Schlein

Giuseppe Conte

Nessuno dei due

Non parteciperei al voto

Non so / Indeciso

3. [COMM] Pensando alla figura di Elly Schlein, quali ritiene siano i suoi principali punti di forza e di debolezza politica? (Selezionare al massimo 2 opzioni per colonna)

Punti di Forza (max 2, principali) Punti di Debolezza (max 2, principali) Forte e chiara identità valoriale e ideologica Posizioni troppo radicali che allontanano i moderati Attenzione prioritaria ai diritti civili e all'ambiente Scarsa esperienza istituzionale e di governo Capacità di mobilitare l'elettorato più giovane Comunicazione percepita come troppo elitaria Segno di un reale rinnovamento generazionale Difficoltà nel mediare tra le diverse anime della coalizione Coerenza e nettezza nelle opposizioni Sotto-valutazione dei temi economici e industriali … … Nessun punto di forza particolare Nessun punto di debolezza particolare

4. [COMM] Pensando alla figura di Giuseppe Conte, quali ritiene siano i suoi principali punti di forza e di debolezza politica? (Selezionare al massimo 2 opzioni per colonna)

Punti di Forza (max 2, principali) Punti di Debolezza (max 2, principali) Esperienza di governo già maturata come Premier Linea politica giudicata ambigua o oscillante Forte appeal, popolarità e riconoscibilità personale Percezione di un approccio troppo populista o demagogico Centralità dei temi di giustizia sociale e welfare Difficoltà nel costruire alleanze stabili sui territori Capacità di mediazione e gestione delle crisi Gestione del partito troppo accentrata sulla sua figura Stile comunicativo chiaro e rassicurante Eredità controversa di alcuni provvedimenti passati … … Nessun punto di forza particolare Nessun punto di debolezza particolare

5. [COMM] Indipendentemente dalle sue simpatie personali, chi ritiene abbia le maggiori probabilità di competere efficacemente e battere Giorgia Meloni alle prossime elezioni?

Elly Schlein

Giuseppe Conte

Entrambi avrebbero le stesse probabilità

Nessuno dei due avrebbe reali possibilità di vittoria

Non so

IL PROFILO IDEALE, TRANSIZIONE E CREDIBILITÀ POLITICA

Benchmarking rispetto al profilo di candidato ideale

6. [COMM] Riterrebbe auspicabile la discesa in campo di un candidato "terzo" in grado di superare la contrapposizione tra Schlein e Conte alla guida della coalizione?

Sì, sarebbe molto auspicabile

Sì, sarebbe abbastanza auspicabile

No, sarebbe poco opportuna

No, per nulla opportuna

Non so

7. [COMM] Nel caso in cui si profilasse questo candidato "terzo", preferirebbe una figura proveniente dalla politica tradizionale o un esponente espresso dalla società civile, dal mondo delle professioni o dell'informazione?

Un candidato con una consolidata carriera politica alle spalle

Un esponente della società civile / mondo delle professioni e dell'informazione

È indifferente, valuterei esclusivamente le competenze e il programma

8. [COMM] Quali sono le due caratteristiche imprescindibili che questo candidato ideale dovrebbe possedere? Selezionare al massimo 2 opzioni

Solida competenza tecnica e amministrativa

Forte carisma ed efficacia nella comunicazione televisiva e digitale

Profonda conoscenza delle dinamiche politiche e dei partiti

Forte indipendenza dai partiti e vicinanza alla società civile

Integrità morale, onestà e trasparenza

NOTORIETÀ POTENZIALE NUOVO CANDIDATO

Misurazione della notorietà spontanea/sollecitata

9a. [notorietà spontanea] Pensando ai giornalisti televisivi e ai conduttori di programmi di approfondimento in Italia, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? Indicare fino a 3 nomi

(ISTRUZIONE: NON LEGGERE I NOMI. Lasciare rispondere liberamente. Registrare se CANDIDATO viene nominato spontaneamente.)

_______________

_______________

_______________

Nessuno / Non so / Non seguo programmi di approfondimento

9b. [notorietà sollecitata] Nel panorama dell'informazione e del giornalismo televisivo italiano, lei ha mai sentito parlare di CANDIDATO?

Sì, lo conosco molto bene e seguo regolarmente i suoi programmi/interventi

Sì, lo conosco superficialmente / lo seguo saltuariamente

Ne ho solo sentito nominare il nome

No, non l'ho mai sentito nominare

↘ FILTRO: Se risposta = "No, non l'ho mai sentito nominare" → SALTA DIRETTAMENTE A SEZIONE ANAGRAFICA. Proseguire con Q7 solo per i rispondenti che conoscono CANDIDATO (prime due opzioni)

IMMAGINE E FIDUCIA

Analisi dei valori, tratti caratteriali e competenze attribuiti a CANDIDATO nel suo attuale ruolo professionale

10. Come valuta nel complesso il profilo pubblico di CANDIDATO dal punto di vista professionale?

Molto positivo

Abbastanza positivo

Neutro / Né positivo né negativo

Abbastanza negativo

Molto negativo

11. Indipendentemente dalle sue opinioni politiche, qual è il suo livello di fiducia personale nei confronti di CANDIDATO?

Molto alta

Abbastanza alta

Né alta né bassa

Abbastanza bassa

Molto bassa

Non conosco CANDIDATO abbastanza per esprimere un giudizio di fiducia

12. Pensando all'attività professionale di CANDIDATO come giornalista e conduttore televisivo, quale valore ritiene che incarni maggiormente?

Autonomia critica e indipendenza editoriale

Rigore intellettuale, obiettività e ricerca della verità

Vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini e sensibilità sociale

Modernità, spinta all'innovazione e visione del futuro

Nessuno di questi valori

13. Come valuta il livello di competenza, preparazione e autorevolezza culturale che CANDIDATO dimostra nel suo lavoro quotidiano?

Eccellente

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Non so

14. Quale tra i seguenti tratti caratteriali le sembra emergere con maggiore evidenza quando osserva CANDIDATO nel contesto televisivo?

Autorevolezza, solidità e forte carisma

Pacatezza, equilibrio e spiccata capacità di ascolto

Empatia, accessibilità e vicinanza umana

Distacco e supponenza

Eccessivo intellettualismo, comunicazione elitaria

Superficialità nell'analisi, tendenza a semplificare temi complessi

TRANSIZIONE E CREDIBILITÀ POLITICA

Valutazione della credibilità istituzionale di CANDIDATO

15. Ritiene che le competenze sviluppate da CANDIDATO nel corso della sua carriera giornalistica possano risultare utili per chi è chiamato a governare il Paese?

Sì, sono competenze pienamente trasferibili e di grande utilità

Sì, in parte: governare richiede anche competenze tecniche e amministrative diverse

No, giornalismo e governo della cosa pubblica seguono logiche troppo differenti

No, potrebbero rivelarsi controproducenti

Non so

16. Se CANDIDATO decidesse di impegnarsi direttamente in politica candidandosi alla guida del centrosinistra, quanto lo considererebbe una figura istituzionalmente credibile e affidabile?

Altamente credibile

Abbastanza credibile

Poco credibile

Per nulla credibile

Non so

17. In caso di un effettivo impegno politico di CANDIDATO, quale ritiene potrebbe essere il suo maggior elemento di forza strategica?

Una straordinaria capacità di comunicare con l'opinione pubblica

L’estraneità alle correnti e ai vecchi apparati di partito

Una notorietà trasversale già ampiamente consolidata

Una visione critica e informata sui grandi temi economici e sociali del Paese

Nessun reale punto di forza per la politica attiva

18. Al contrario, quale ritiene potrebbe configurarsi come la sua debolezza o criticità principale nell'arena politica?

La totale mancanza di esperienza amministrativa diretta

Il rischio di essere condizionato dai segretari di partito della coalizione

Il rischio di ridurre la proposta politica a formule puramente comunicative

La scarsa conoscenza dei meccanismi legislativi, parlamentari e burocratici dello Stato

Nessuna debolezza rilevante

SCENARI ELETTORALI E PROPENSIONE AL VOTO

Simulazione competitiva, flussi di voto e misurazione del reale potenziale elettorale

19. [COMM] Quali tra i seguenti temi ritiene prioritario che vengano posti al centro del programma politico per le primarie? Selezionare massimo 3 opzioni

Lavoro, occupazione e contrasto al precariato

Sicurezza sul lavoro e tutele dei lavoratori

Riforma del fisco e lotta all'evasione fiscale

Politica internazionale, posizionamento geopolitico e alleanze

Diritti civili, inclusione e parità di genere

Sanità pubblica, liste d'attesa e investimenti

Scuola, università e ricerca scientifica

Ambiente, transizione ecologica e contrasto alla crisi climatica

Politiche sociali, contrasto alla povertà e supporto alle famiglie

Libertà di informazione, pluralismo e indipendenza dei media

Ruolo dell'Italia in Europa e integrazione europea

20. Se CANDIDATO decidesse di correre come leader del centrosinistra e candidato Premier, quale sarebbe la sua propensione al voto?

Certamente a favore della coalizione guidata da CANDIDATO

Probabilmente a favore della coalizione guidata da CANDIDATO

Indeciso: valuterei il programma e la possibile squadra di governo

Probabilmente non voterei per la coalizione guidata da CANDIDATO

Escludo categoricamente di votare per CANDIDATO

21. [COMM] Qualora il candidato da lei sostenuto o preferito dovesse perdere le primarie, manterrebbe comunque il suo voto a favore della coalizione di centrosinistra alle elezioni politiche?

Sì, voterei comunque la coalizione di centrosinistra

Dipende da chi vincerà le primarie e dai punti programmatici che deciderà di adottare

No, se il mio candidato perde non voterò per la coalizione di centrosinistra

Non so

ANAGRAFICA E PROFILO ELETTORALE

Dati di profilo del rispondente → necessari per le analisi di cross-tabulazione

A1. Genere

Maschio

Femmina

Altro / Preferisco non rispondere

A2. Fascia d'età

18–34 anni

35–54 anni

55–64 anni

65 anni e oltre

A3. Titolo di studio

Licenza media o inferiore

Diploma di scuola superiore

Laurea (triennale o magistrale)

Post-laurea (master, dottorato, specializzazione)

A4. Area geografica di residenza

Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta)

Nord-Est (Trentino-A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)

Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)

Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

A5. Per quale partito ha votato alle elezioni europee del 2024?