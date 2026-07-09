Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politica

Una profilazione dettagliatissima quella che Valter Lavitola aveva commissionato ai sondaggisti per certificare la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci qualora avesse deciso di scendere in politica. Lavitola, però, è lo stesso uomo che oggi è accusato di tentata strage in quanto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre dello scorso anno davanti casa del giornalista e che, al contempo, ha fatto realizzare il questionario di 21 domande per dimostrare come il conduttore di Report potesse diventare il candidato premier del campo largo. Domande in cui si cercava di carpire le posizioni degli elettori anche sul suo «livello di competenza, preparazione e autorevolezza culturale» o sui «tratti caratteriali», fino a chiedere se «le competenze sviluppate nel corso della sua carriera giornalistica possano risultare utili per chi è chiamato a governare il Paese». Il sondaggio, che parte dalle primarie del campo largo, poi si incentra su Ranucci: «Pensando ai giornalisti televisivi e ai conduttori di programmi di approfondimento in Italia, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? Indicare fino a 3 nomi». Poi: «Nel panorama dell'informazione e del giornalismo televisivo italiano, lei ha mai sentito parlare di... nome del candidato»; «Come valuta nel complesso il profilo pubblico di ...nome del candidato) dal punto di vista professionale?»; «Indipendentemente dalle sue opinioni politiche, qual è il suo livello di fiducia personale nei confronti di... nome del candidato?». Poteva davvero non saperne nulla il diretto interessato?
Di seguito, il testo completo del questionario
SCREENING
. Lei si ritiene un elettore/elettrice di:
- Centrosinistra
- Centrodestra screenout
- Non voto, ma tendenzialmente di centrosinistra
- Non voto, ma tendenzialmente di centrodestra screenout
- Non voto, indipendentemente dai candidati e dai partiti screenout
LO SCENARIO POLITICO E LE PRIMARIE
Inquadramento generale sul contesto politico e sulle dinamiche della coalizione
1. [COMM] In vista delle prossime elezioni politiche, la coalizione di centrosinistra potrebbe organizzare delle elezioni primarie per scegliere il proprio candidato alla Presidenza del Consiglio. Lei personalmente intende partecipare al voto delle primarie?
- Sì, sicuramente
- Probabilmente sì
- Probabilmente no
- No, sicuramente
- Non so / Indeciso
2. [COMM] Qualora si tenessero le primarie e i candidati principali fossero la segretaria del PD Elly Schlein e il leader del M5S Giuseppe Conte, per chi dei due orienterebbe il suo voto?
- Elly Schlein
- Giuseppe Conte
- Nessuno dei due
- Non parteciperei al voto
- Non so / Indeciso
3. [COMM] Pensando alla figura di Elly Schlein, quali ritiene siano i suoi principali punti di forza e di debolezza politica? (Selezionare al massimo 2 opzioni per colonna)
Punti di Forza (max 2, principali)
Punti di Debolezza (max 2, principali)
Forte e chiara identità valoriale e ideologica
Posizioni troppo radicali che allontanano i moderati
Attenzione prioritaria ai diritti civili e all'ambiente
Scarsa esperienza istituzionale e di governo
Capacità di mobilitare l'elettorato più giovane
Comunicazione percepita come troppo elitaria
Segno di un reale rinnovamento generazionale
Difficoltà nel mediare tra le diverse anime della coalizione
Coerenza e nettezza nelle opposizioni
Sotto-valutazione dei temi economici e industriali
…
…
Nessun punto di forza particolare
Nessun punto di debolezza particolare
4. [COMM] Pensando alla figura di Giuseppe Conte, quali ritiene siano i suoi principali punti di forza e di debolezza politica? (Selezionare al massimo 2 opzioni per colonna)
Punti di Forza (max 2, principali)
Punti di Debolezza (max 2, principali)
Esperienza di governo già maturata come Premier
Linea politica giudicata ambigua o oscillante
Forte appeal, popolarità e riconoscibilità personale
Percezione di un approccio troppo populista o demagogico
Centralità dei temi di giustizia sociale e welfare
Difficoltà nel costruire alleanze stabili sui territori
Capacità di mediazione e gestione delle crisi
Gestione del partito troppo accentrata sulla sua figura
Stile comunicativo chiaro e rassicurante
Eredità controversa di alcuni provvedimenti passati
…
…
Nessun punto di forza particolare
Nessun punto di debolezza particolare
5. [COMM] Indipendentemente dalle sue simpatie personali, chi ritiene abbia le maggiori probabilità di competere efficacemente e battere Giorgia Meloni alle prossime elezioni?
- Elly Schlein
- Giuseppe Conte
- Entrambi avrebbero le stesse probabilità
- Nessuno dei due avrebbe reali possibilità di vittoria
- Non so
IL PROFILO IDEALE, TRANSIZIONE E CREDIBILITÀ POLITICA
Benchmarking rispetto al profilo di candidato ideale
6. [COMM] Riterrebbe auspicabile la discesa in campo di un candidato "terzo" in grado di superare la contrapposizione tra Schlein e Conte alla guida della coalizione?
- Sì, sarebbe molto auspicabile
- Sì, sarebbe abbastanza auspicabile
- No, sarebbe poco opportuna
- No, per nulla opportuna
- Non so
7. [COMM] Nel caso in cui si profilasse questo candidato "terzo", preferirebbe una figura proveniente dalla politica tradizionale o un esponente espresso dalla società civile, dal mondo delle professioni o dell'informazione?
- Un candidato con una consolidata carriera politica alle spalle
- Un esponente della società civile / mondo delle professioni e dell'informazione
- È indifferente, valuterei esclusivamente le competenze e il programma
8. [COMM] Quali sono le due caratteristiche imprescindibili che questo candidato ideale dovrebbe possedere? Selezionare al massimo 2 opzioni
- Solida competenza tecnica e amministrativa
- Forte carisma ed efficacia nella comunicazione televisiva e digitale
- Profonda conoscenza delle dinamiche politiche e dei partiti
- Forte indipendenza dai partiti e vicinanza alla società civile
- Integrità morale, onestà e trasparenza
NOTORIETÀ POTENZIALE NUOVO CANDIDATO
Misurazione della notorietà spontanea/sollecitata
9a. [notorietà spontanea] Pensando ai giornalisti televisivi e ai conduttori di programmi di approfondimento in Italia, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? Indicare fino a 3 nomi
(ISTRUZIONE: NON LEGGERE I NOMI. Lasciare rispondere liberamente. Registrare se CANDIDATO viene nominato spontaneamente.)
- _______________
- _______________
- _______________
- Nessuno / Non so / Non seguo programmi di approfondimento
9b. [notorietà sollecitata] Nel panorama dell'informazione e del giornalismo televisivo italiano, lei ha mai sentito parlare di CANDIDATO?
- Sì, lo conosco molto bene e seguo regolarmente i suoi programmi/interventi
- Sì, lo conosco superficialmente / lo seguo saltuariamente
- Ne ho solo sentito nominare il nome
- No, non l'ho mai sentito nominare
↘ FILTRO: Se risposta = "No, non l'ho mai sentito nominare" → SALTA DIRETTAMENTE A SEZIONE ANAGRAFICA. Proseguire con Q7 solo per i rispondenti che conoscono CANDIDATO (prime due opzioni)
IMMAGINE E FIDUCIA
Analisi dei valori, tratti caratteriali e competenze attribuiti a CANDIDATO nel suo attuale ruolo professionale
10. Come valuta nel complesso il profilo pubblico di CANDIDATO dal punto di vista professionale?
- Molto positivo
- Abbastanza positivo
- Neutro / Né positivo né negativo
- Abbastanza negativo
- Molto negativo
11. Indipendentemente dalle sue opinioni politiche, qual è il suo livello di fiducia personale nei confronti di CANDIDATO?
- Molto alta
- Abbastanza alta
- Né alta né bassa
- Abbastanza bassa
- Molto bassa
- Non conosco CANDIDATO abbastanza per esprimere un giudizio di fiducia
12. Pensando all'attività professionale di CANDIDATO come giornalista e conduttore televisivo, quale valore ritiene che incarni maggiormente?
- Autonomia critica e indipendenza editoriale
- Rigore intellettuale, obiettività e ricerca della verità
- Vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini e sensibilità sociale
- Modernità, spinta all'innovazione e visione del futuro
- Nessuno di questi valori
13. Come valuta il livello di competenza, preparazione e autorevolezza culturale che CANDIDATO dimostra nel suo lavoro quotidiano?
- Eccellente
- Buono
- Sufficiente
- Insufficiente
- Non so
14. Quale tra i seguenti tratti caratteriali le sembra emergere con maggiore evidenza quando osserva CANDIDATO nel contesto televisivo?
- Autorevolezza, solidità e forte carisma
- Pacatezza, equilibrio e spiccata capacità di ascolto
- Empatia, accessibilità e vicinanza umana
- Distacco e supponenza
- Eccessivo intellettualismo, comunicazione elitaria
- Superficialità nell'analisi, tendenza a semplificare temi complessi
TRANSIZIONE E CREDIBILITÀ POLITICA
Valutazione della credibilità istituzionale di CANDIDATO
15. Ritiene che le competenze sviluppate da CANDIDATO nel corso della sua carriera giornalistica possano risultare utili per chi è chiamato a governare il Paese?
- Sì, sono competenze pienamente trasferibili e di grande utilità
- Sì, in parte: governare richiede anche competenze tecniche e amministrative diverse
- No, giornalismo e governo della cosa pubblica seguono logiche troppo differenti
- No, potrebbero rivelarsi controproducenti
- Non so
16. Se CANDIDATO decidesse di impegnarsi direttamente in politica candidandosi alla guida del centrosinistra, quanto lo considererebbe una figura istituzionalmente credibile e affidabile?
- Altamente credibile
- Abbastanza credibile
- Poco credibile
- Per nulla credibile
- Non so
17. In caso di un effettivo impegno politico di CANDIDATO, quale ritiene potrebbe essere il suo maggior elemento di forza strategica?
- Una straordinaria capacità di comunicare con l'opinione pubblica
- L’estraneità alle correnti e ai vecchi apparati di partito
- Una notorietà trasversale già ampiamente consolidata
- Una visione critica e informata sui grandi temi economici e sociali del Paese
- Nessun reale punto di forza per la politica attiva
18. Al contrario, quale ritiene potrebbe configurarsi come la sua debolezza o criticità principale nell'arena politica?
- La totale mancanza di esperienza amministrativa diretta
- Il rischio di essere condizionato dai segretari di partito della coalizione
- Il rischio di ridurre la proposta politica a formule puramente comunicative
- La scarsa conoscenza dei meccanismi legislativi, parlamentari e burocratici dello Stato
- Nessuna debolezza rilevante
SCENARI ELETTORALI E PROPENSIONE AL VOTO
Simulazione competitiva, flussi di voto e misurazione del reale potenziale elettorale
19. [COMM] Quali tra i seguenti temi ritiene prioritario che vengano posti al centro del programma politico per le primarie? Selezionare massimo 3 opzioni
- Lavoro, occupazione e contrasto al precariato
- Sicurezza sul lavoro e tutele dei lavoratori
- Riforma del fisco e lotta all'evasione fiscale
- Politica internazionale, posizionamento geopolitico e alleanze
- Diritti civili, inclusione e parità di genere
- Sanità pubblica, liste d'attesa e investimenti
- Scuola, università e ricerca scientifica
- Ambiente, transizione ecologica e contrasto alla crisi climatica
- Politiche sociali, contrasto alla povertà e supporto alle famiglie
- Libertà di informazione, pluralismo e indipendenza dei media
- Ruolo dell'Italia in Europa e integrazione europea
20. Se CANDIDATO decidesse di correre come leader del centrosinistra e candidato Premier, quale sarebbe la sua propensione al voto?
- Certamente a favore della coalizione guidata da CANDIDATO
- Probabilmente a favore della coalizione guidata da CANDIDATO
- Indeciso: valuterei il programma e la possibile squadra di governo
- Probabilmente non voterei per la coalizione guidata da CANDIDATO
- Escludo categoricamente di votare per CANDIDATO
21. [COMM] Qualora il candidato da lei sostenuto o preferito dovesse perdere le primarie, manterrebbe comunque il suo voto a favore della coalizione di centrosinistra alle elezioni politiche?
- Sì, voterei comunque la coalizione di centrosinistra
- Dipende da chi vincerà le primarie e dai punti programmatici che deciderà di adottare
- No, se il mio candidato perde non voterò per la coalizione di centrosinistra
- Non so
ANAGRAFICA E PROFILO ELETTORALE
Dati di profilo del rispondente → necessari per le analisi di cross-tabulazione
A1. Genere
- Maschio
- Femmina
- Altro / Preferisco non rispondere
A2. Fascia d'età
- 18–34 anni
- 35–54 anni
- 55–64 anni
- 65 anni e oltre
A3. Titolo di studio
- Licenza media o inferiore
- Diploma di scuola superiore
- Laurea (triennale o magistrale)
- Post-laurea (master, dottorato, specializzazione)
A4. Area geografica di residenza
- Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta)
- Nord-Est (Trentino-A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)
- Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
- Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
A5. Per quale partito ha votato alle elezioni europee del 2024?
- Fratelli d'Italia
- Partito Democratico
- Alleanza Verdi e Sinistra
- Movimento 5 Stelle
- Forza Italia - Noi Moderati - PPE
- Azione
- Lega
- Stati Uniti d'Europa
- Pace Terra Dignità
- Democrazia Sovrana Popolare
- Libertà
- Alternativa Popolare
- Non ho votato