Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:34
In evidenzaAggiornato alle ore 10:34
Interni

Ranucci e le “due auto” indicate 39 giorni prima dell’attentato: ora il caso approda in Parlamento

Mollicone annuncia un’interrogazione dopo le rivelazioni de Il Giornale sui contatti con Lavitola: “Si faccia immediata chiarezza”.

Giulia Sorrentino
Il conduttore Sigfrido Ranucci ieri sera alla presentazione del suo libro "Diario di un trapezista" a Fiera di Primiero, in Trentino, 20 agosto 2026. ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA DI xxx - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE � FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Fratelli d’Italia ha deciso di presentare un’interrogazione parlamentare sulla notizia data da Il Giornale in cui riportiamo le indicazioni di Ranucci a Lavitola in cui gli dice, 39 giorni prima dell’attentato, che davanti casa sua ci fossero due auto: “I riscontri pubblicati oggi da Il Giornale, nell’inchiesta firmata dal direttore Tommaso Cerno insieme a Giulia Sorrentino e Pasquale Napolitano, delineano un quadro grave e profondamente inquietante che smentisce la ricostruzione finora accreditata. Non ci troviamo affatto di fronte a semplici indicazioni stradali, ma a elementi che sembrano prefigurare una vera e propria pianificazione”, fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura ed Editoria della Camera.

“Come evidenziato dalle rilevazioni sui tabulati e sulle celle telefoniche — prosegue Mollicone — Valter Lavitola si trovava nei pressi dell’abitazione di Ranucci a Torvaianica già il 13 luglio del 2024, con ben due agganci della cella di via di Lago Maggiore. A ciò si aggiunge la presenza nell’aprile dello stesso anno del suo factotum, Clesio Tavares, e un flusso costante di ben 72 chiamate in chiaro tra marzo e luglio 2024. Risulta quindi incomprensibile la finzione narrativa dello scambio di messaggi del 7 settembre 2025, in cui i due simulavano che Lavitola non conoscesse affatto il luogo”.

Soprattutto “sorgono interrogativi inquietanti a cui la Magistratura e l’opinione pubblica devono avere risposta: perché Ranucci specifica proprio la presenza delle “due auto posteggiate”, ossia i due veicoli che saranno poi direttamente coinvolti nell’azione dinamitarda? A cosa serviva questa precisazione su una strada pubblica? Per quale motivo questo dettaglio non è mai stato riferito agli inquirenti e perché il conduttore ha preferito non attivare la scorta? Elementi che saranno aggiunti all’interrogazione che presenteremo" e che sottoscrive anche il deputato di FdI, nonché membro della vigilanza Rai Francesco Filini. “Se questo quadro venisse confermato, la posizione di Ranucci cambierebbe in maniera radicale e preoccupante: non saremmo più davanti alla figura di una vittima, ma a un contesto opaco di concertazione. Si faccia immediata e totale chiarezza su ogni ombra di questa vicenda. È fallito anche il tentativo de Il Fatto di sminuire la ricostruzione. Ranucci si comporta come politico, cosa che non si confà a chi è pagato dai cittadini per fare servizio pubblico”.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.