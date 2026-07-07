Ranucci-Lavitola manco ‘na fiction, Le Pen lasci a Bardella e Vannacci: quindi, oggi…

Guardate che questa storia di Ranucci e Lavitola è stupenda. In sostanza: da mesi cerchiamo di capire chi avrebbe potuto attentare alla vita del conduttore di Report, ipotizzando ultras, mafia, camorra, lobby. Qualcuno ha persino buttato lì, senza dirlo esplicitamente, che sotto sotto i mandanti fossero politici. Poi si scopre (sempre secondo l’accusa: Lavitola, per ora, è innocente fino a prova contraria) che a mettergli una bomba sotto casa sarebbe stato un suo carissimo amico (l’ha detto lui), con cui andava spesso a cena e si sentiva quasi tutti i giorni. Manco un romanziere avrebbe potuto fare di meglio. Per di più, il suddetto carissimo amico è uno che non ha proprio il pedigree del santo immacolato, cosa che evidentemente non ha creato problemi a Ranucci, che però di solito è molto attento a fare le pulci alle amicizie altrui. Tanta solidarietà, come sempre, per l’attentato. Però qui la faccenda sta diventando gustosa: prepariamo i popcorn.

Cosa riesce a dire quindi Ranucci? “Fra di noi penso ci sia un affetto sincero. Quindi posso immaginare, ma è solo una mia ipotesi, che l'attentato non fosse tanto diretto a me, piuttosto a qualcun altro per non farmi arrivare qualche notizia. Ecco perché comunque penso che non mi avrebbe mai fatto del male. Insomma, un gesto trasversale”. Se questo è il modo in cui conduce le inchieste, siamo a cavallo. Cioè: piazzano la bomba sotto casa sua, per settimane ci parlano dell’importanza di difendere il giornalismo, del lavoro incredibile di Report a destra e a manca, poi scopriamo che il presunto mandante sarebbe Lavitola e magicamente l’obiettivo non è più lui? Maddai, signori!

Ho visto due video illuminanti sui social. Il primo si chiede: ma perché non ci sono tante donne nell’edilizia? Certo non per colpa dei datori di lavoro, che cercano manodopera come l’aria. Il secondo fa la stessa cosa, ma con il lavoro del pizzaiolo: solo il 2% è “rosa”. Non sarà mica che la parità di genere la si cerca solo nei lavori più fichi e meno in quelli tragicamente faticosi? Chiedo per un amico.

I ricercatori di Anthropic hanno scoperto che esiste uno spazio segreto nell’intelligenza artificiale in grado di immagazzinare concetti, un po’ come l’uomo. In sostanza tu gli chiedi un compito, ma lei utilizza un’area apposita in cui pianifica strategie separate dal processo di ragionamento innescato dal prompt che le viene dato. Non stiamo parlando di sensazioni, né di emozioni. “Proprio come gli esseri umani possono pensare a una cosa mentre ne fanno un'altra, Claude è in grado di attivare concetti ed elaborazioni nel suo J-Space che non sono correlati ai suoi output”. Super.

Marine Le Pen è stata condannata, sarà candidabile ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Farà ricorso in Cassazione, quindi la sua reale possibilità di correre per l’Eliseo la si vedrà in futuro. Lei non vuole mollare, ed è comprensibile: chi potrebbe mollare la corsa quando l’insperato traguardo sembra così vicino? Ma è anche vero che forse, se il Rassemblement National volesse davvero vincere, dovrebbe sperare che alla fine Marine non possa candidarsi. Bardella è più giovane, non ha mai perso come Marine, è meno “compromesso” con la storia del Front National.

La sentenza contro di lei mi sembra spropositata, sinceramente. Però, dico però, c’è un problema oggettivo: lei sostiene che farà campagna elettorale senza braccialetto elettronico (dovrà portarlo per un anno) perché il ricorso in Cassazione sospende l’esecuzione della pena. Però la Corte di Cassazione potrebbe esprimersi nel bel mezzo della campagna elettorale: cosa farà, in quel caso? Se continua la corsa, rischia di dare alle sinistre e al centro l’unica buona ragione per allearsi di nuovo contro di lei: impedire che una condannata possa entrare dalla porta principale dell’Eliseo.