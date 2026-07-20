Ranucci, Rai verso il comitato etico per valutare i danni di immagine

Sul tavolo della Rai il dossier Ranucci-Lavitola, alla luce delle recenti rivelazioni, sta diventando un problema anche a livello di immagine. Per questo l’azienda ha deciso di intervenire in modo netto. E lo farà, come può rivelare Il Giornale, convocando il comitato etico che si occupa della tutela dell’immagine e del rispetto dei principi del giornalismo investigativo e delle inchieste alla base del servizio pubblico.

Verranno quindi effettuate una serie di verifiche interne sui rapporti di collaborazione e fonti di Ranucci e della trasmissione per capire se la gestione sia stata rispettosa delle linee guida del contratto di servizio, a partire dai principi di imparzialità e indipendenza. Il Comitato Etico Rai (noto internamente come Commissione Stabile per il Codice Etico) è l'organismo aziendale deputato a vigilare sul rispetto dei principi fissati nel ⁠Codice Etico Rai.

È composto dai responsabili di diverse direzioni chiave (tra cui Internal Auditing, Affari Legali, Risorse Umane) ed è incaricato di valutare eventuali violazioni di condotta e dichiarazioni: l’obiettivo dell’azienda è chiarire in che modo e se Ranucci possa aver messo in atto comportamenti che potrebbero ledere l’immagine e la credibilità della tv di Stato