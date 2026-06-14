Roma, Mollicone-Tozzi (FdI): "Basta cortei a Esquilino: spostare tragitti e vietare quelli violenti. Presenteremo interrogazione"

"Come dopo ogni manifestazione dei centri sociali, ci si ritrova purtroppo a fare la conta dei danni. Questa volta a farne le spese è stata l'Accademia del Costume e della Moda, la cui facciata e le cui vetrine sono state imbrattate con scritte spray e minacce. Insieme all'istituto, sono state deturpate altre facciate storiche della piazza e diverse attività commerciali della zona."

Così dichiarano l’On. Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Cultura e università della Camera dei Deputati, e Stefano Tozzi, Consigliere del Primo Municipio di Roma Capitale e Presidente della Commissione Trasparenza.

"L'Accademia rappresenta un modello virtuoso di riqualificazione urbana degli ex magazzini allo Statuto: una realtà che ha riportato moltissimi giovani a vivere Piazza Vittorio, generando ricadute positive anche per il tessuto commerciale locale. Uno scenario di devastazione come questo non è più ammissibile."

I due hanno, quindi, concluso: "Oltre a stigmatizzare nuovamente il comportamento vergognoso di chi dà vita a questi cortei, chiederemo formalmente per quale motivo a subire i disagi debbano essere sempre i residenti e i commercianti del Rione Esquilino. Parliamo di cittadini che, quasi ogni fine settimana, sono costretti ad abbassare anticipatamente le saracinesche e a barricarsi in casa, per poi svegliarsi il giorno successivo e dover ripulire le proprie strade. Presenteremo una interrogazione al Ministro Piantedosi di spostare i tragitti e la partenza dal Rione Esquilino, bene monumentale dell'epoca umbertina che non puó essere ulteriormente devastato, come richiedono i comitati di quartiere.

Lavoreremo, inoltre, per fare in modo che gli organizzatori del corteo siano responsabili dei danni, con fideiussioni o a spese proprie, e del ripristino delle condizioni del luogo in cui si è svolta la manifestazione."