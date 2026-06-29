Salvini celebra Elon Musk: "Amico dell’Italia e della libertà"

Un messaggio per fare gli auguri di buon compleanno ma anche l’occasione per ribadire una sintonia politica e personale consolidata negli anni. Il leader della Lega Matteo Salvini ha celebrato sui social Elon Musk, che ieri ha compiuto 55 anni, ricordandone tanto le imprese tecnologiche quanto le battaglie culturali.

“Tanti auguri Elon Musk! Da Neuralink per aiutare le persone con malattie neurodegenerative, a Starlink messo a disposizione dei Paesi colpiti da catastrofi naturali, ai razzi riutilizzabili impiegati per la ricerca scientifica. E ancora il suo impegno per l’Occidente, per la natalità e per la libertà di espressione, la sua amicizia per l’Italia”, le parole del vicepremier: “Per questo e molto altro, tanti auguri, Elon, 100 di questi giorni”. La risposta di mister Tesla non s’è fatta attendere: l’emoticon di un cuore.

Parole che tratteggiano un Musk diverso dalla caricatura del miliardario eccentrico spesso proposta dai suoi detrattori. Nel messaggio di Salvini c’è innanzitutto l’imprenditore che prova a spostare più avanti i confini della tecnologia: dai satelliti di Starlink ai programmi spaziali di SpaceX, passando per Neuralink e per la ricerca sulle interfacce tra cervello e computer. Ma c’è anche il Musk politico. O, per meglio dire, l’imprenditore che non ha mai nascosto le proprie idee e che ha trasformato X in una delle principali arene del dibattito pubblico mondiale. È su questo terreno che il rapporto con Salvini è diventato qualcosa di più di una semplice conoscenza istituzionale.

Il rapporto tra Musk e l’Italia è forte. Dagli incontri con i leader di centrodestra alla partecipazione a kermesse politiche come Atreju, l’elenco è folto. Il legame si è rafforzato anche attraverso gesti pubblici di sostegno reciproco. Musk si è schierato al fianco del leader leghista durante il processo Open Arms. Salvini, da parte sua, ne ha difeso le battaglie sulla libertà di espressione e ha sostenuto apertamente la necessità di valutare Starlink per migliorare le comunicazioni satellitari e la connettività delle aree italiane ancora scarsamente servite. Inoltre, nell’aprile del 2025, il fondatore di SpaceX è intervenuto in collegamento al congresso federale della Lega a Firenze.

Gli auguri di Salvini, dunque, sono

anche una dichiarazione politica. Innovazione senza paura, difesa dell’Occidente, libertà di parola, sostegno alla natalità e fiducia nelle capacità dell’Italia. Più che una semplice amicizia, una convergenza di idee.