Schlein e Conte come Fassino: l'ottimismo è il profumo della batosta

Quei 1600 voti che hanno decretato il successo del centrosinistra in Sardegna avevano sortito un effetto inebriante. E così la sinistra veniva pervasa dall'illusione di spuntarla anche in Abruzzo. Ripercorrendo le dichiarazioni pre elettorali, era tutto un profluvio di ottimismo.

- Schlein: "Sono convinta che vinceremo noi domenica in Abruzzo".

- Conte: "Il rinnovamento qui potrà colpire il governo"

- Nardella: "Io credo proprio in questo recupero impressionante che farà vincere D'Amico domenica"

- Zan: "Dalle persone sento voglia di cambiamento"

- Bonaccini: "Con il Pd unito si può vincere in Abruzzo"

- Appendino: "Nella Regione c'è voglia di cambiamento"

- Bersani: "Centrodestra galleggia, cambiamo partendo dall'Abruzzo"

- Benifei (Pd): "In Abruzzo si può vincere, il clima è positivo"

- Bonelli (Avs): "Uniti si vince, dopo Sardegna ora Abruzzo"

- Boccia: "In Abruzzo centrosinistra unito, largo e coeso"

Ma il profumo della vita si è rivelato sgradevole. E il sapore della vittoria è diventato un amaro dispiacere trasformatosi in una delle più scontate delle lezioni di vita: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Soprattutto in politica.