Sinistra salviniana contro Salvini

C'era bisogno che ci fosse Matteo Salvini al ministero dei Trasporti perché la sinistra dicesse qualcosa di salviniano. Ovviamente in chiave anti Salvini, ma questi sono solo dettagli. Dopo l'accoltellamento di un capotreno da parte di due nordafricani avvenuto a Genova lunedì, il mondo progressista - e di solito anche un po' lassista - si è mostrato immediatamente intransigente, legalitario e securitario. Il pugno - un tempo alzato in segno di rivolta contro i padroni - è diventato un pugno di ferro (magari in guanti di cachemire) contro la criminalità. Non possiamo che rallegrarcene, meglio tardi che mai. Addirittura i sindacati, con una sorprendente prontezza di riflessi, hanno proclamato uno sciopero nazionale per il giorno successivo. Non è certo bloccando i trasporti di un intero Paese che si contrasta la violenza criminale, si rompono semplicemente le scatole a tutti i cittadini. Ma è comunque la risposta sbagliata a una richiesta giusta: cioè quella di più sicurezza. Certo, lascia un po' perplessi una cosa: è un caso che l'opposizione scopra solo ora il drammatico problema della delinquenza sui mezzi di trasporto pubblici? È un caso che solo ora reclami più sicurezza, più controlli e più forze dell'ordine, cioè quei concetti che da sempre fanno parte dell'arsenale politico della destra e che i progressisti hanno sempre sbertucciato come trovate elettorali? Ovviamente non è un caso.

Ma è ancora più anomalo, come nell'aggressione di Genova, che la sinistra che con una mano attacca e cerca di smontare le politiche legalitarie del governo sull'immigrazione, con l'altra punti il dito contro le illegalità che molto spesso vengono commesse da stranieri. Ma ogni occasione è buona per infiocinare Matteo Salvini, anche a costo di smentire decenni di battaglie politiche.