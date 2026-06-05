"Per la Repubblica ho rischiato la vita”. La lezione del sindaco che posta Bonaccini in camicia nera

Una semplice camicia nera ha scatenato le polemiche anche nel 2026 e a finire nella bufera è stato Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, in provincia di Rimini. Si tratta di un piccolo Comune con meno di 3mila cittadini, che da diverse ire è al centro delle cronache per la scelta di stile del suo sindaco nel giorno del 2 giugno. Una critica arrivata, oltre che dall’Anpi, anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, secondo il quale “celebrare il Tricolore significa essere coerenti con dei valori che sono l'antitesi delle camicie nere, del fascismo, della privazione della libertà. Quindi non si può festeggiare la Repubblica se non ci si riconosce nei valori dell'antifascismo”.

Tutto questo, però, sarebbe stato dedotto da una camicia indossata sotto la fascia tricolore, senza giacca, in una calda giornata di inizio giugno. Eppure, come fa notare lo stesso Giannini, anche a sinistra il nero viene preferito al rosso: in uno scatto postato dallo stesso sindaco si vedono l’ex governatore dell’Emilia-Romagna, oggi europarlamentare, Stefano Bonaccini, e il segretario del Pd, Elly Schlein, indossare capi total black. Certo, quello di Bonaccini è un sottogiacca non una camicia ma se ci si deve attaccare a questi dettagli la discussione diventa ancora più paradossale. “Perché c’è chi può vestirsi di nero e chi no?”, si chiede Giannini mettendo a paragone una sua foto con quella di Schlein e Bonaccini elegantissimi in total black.

“Caro Presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale, innanzitutto preciso che per la Festa della Repubblica ‘non mi sono vestito da Fascista’ con tanto di fez e stivaloni al ginocchio ma ‘ho semplicemente indossato’ una elegante camicia di colore nero. Caro Presidente, Lei non ha titolo per affermare che un Sindaco democraticamente eletto non possa partecipare alla Festa della Repubblica se non si dichiara antifascista”, è la replica diretta del sindaco Giannini al presidente della sua Regione. “Io ‘sono Repubblicano’ e per la Repubblica Italiana, a differenza Sua, ho rischiato la vita in diversi teatri di guerra e sono tuttora pronto a difenderla in ogni momento e contro chiunque”, ha aggiunto Giannini, che nel suo passato ha servito come sergente maggiore paracadutista incursore.

“Al posto di guardare al nero della mia camicia venga a vedere il verde estivo e il bianco invernale dei nostri monti con tutte le problematiche che la vita di montagna comporta, non pensi solo alle vongole. La aspetto a Pennabilli a braccia aperte (non tese)”, ha concluso Giannini, che è noto per le sue provocazioni e per le sue idee ma che governa il paese da due mandati e punta anche al terzo. Evidentemente, se i suoi concittadini continuano a votarlo, qualcosa di buono farà.

La polemica nasce da un commento dell’Anpi a una foto in cui Giannini è stato ritratto insieme ad altri amministratori locali d’area e in cui è l’unico in maniche di camicia (nera) mentre altri sono in giacca e cravatta. Ma questo non può diventare un valore per giudicare e puntare il dito contro un sindaco.