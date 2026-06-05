Trent'anni. Un'intera stagione politica. Un Paese che invecchia e si parla addosso fingendo di non vedere un'ombra che non smette di allungarsi. E la notizia è che viene archiviato Silvio Berlusconi, che ormai non può nemmeno godersela, archiviato rispetto alle accuse più infamanti, quelle che lo volevano mandante morale o materiale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, insieme a Dell'Utri, sospesi in quelle migliaia di pagine come i sicari morali di Falcone e Borsellino. Archiviato non significa assolto in talk show, non significa santificato in piazza: significa che, per la giustizia, su quella pista non c'è sostanza per andare avanti. Punto. Non c'è mai stata. Anche se è rimasta lì, nel dibattito giudiziario e in quello politico, come fosse una verità. E la pagina pubblica, quella no, non si archivia mai. Perché nel frattempo qualcuno ha coperto, confuso, spostato l'attenzione. Depistato. Artefatto la realtà. Per far puntare lo sguardo dove faceva comodo a qualcuno. E qualcun altro - più furbo che coraggioso - ha costruito carriere, editoriali, comizi e identità intere sull'antiberlusconismo come religione civile. Come resistenza. Un «contro» permanente, comodo, automatico: se c'è lui, io sono puro. Se c'è lui, io non devo spiegare altro. Il risultato è che abbiamo avuto un colpevole ideale e una verità sempre rimandata. Una pista «buona» per dividere, una pista «vera» forse lasciata a secco di ossigeno, tra omissioni, pigrizie e tifo. O calcolo e interesse politico.E adesso che quel capitolo si chiude, resta la domanda più scomoda: chi ci ha guadagnato dal rumore? E chi, invece, ha perso tempo, giustizia e memoria? Ma nessuno risponderà. Nessuno si scuserà. Nessuno ammetterà che è stato più bravo lui. A resistere, resistere, resistere.
La Storia ha dato ragione al Cav
Adesso che quel capitolo si chiude, resta la domanda più scomoda: chi ci ha guadagnato dal rumore?
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.