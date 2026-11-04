Summit segreto Schlein-Cairo: aiutaci a vincere le elezioni

Un incontro segreto, lontano da occhi indiscreti. Da una parte Urbano Cairo, patron di La 7 e del Corriere della Sera. Dall’altra Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, aspirante leader del Campo largo con vista Palazzo Chigi. Succede tutto all’Hotel de La Ville di via Sistina, a pochi passi da piazza del Popolo. È il tardo pomeriggio di martedì quando la segretaria del Nazareno viene avvistata mentre varca l’ingresso del prestigioso albergo a 5 stelle. Dentro c’è Cairo che attende la leader del Pd per un confronto sul futuro del Paese e dello scenario internazionale. Sono le ore che precedono le elezioni di Midterm negli Stati Uniti che potrebbero determinare le sorti della parabola politica del presidente americano Donald Trump e che potrebbero avere un effetto sull’Europa e sul Belpaese. E sono anche le ore che precedono una riunione che Schlein terrà con i fedelissimi per tirare le somme sulla coalizione progressista. Raccontano fonti qualificate che il succo del dialogo tra uno dei principali editori italiani, posizionato saldamente con la La7 - almeno con i programmi di approfondimento nel campo del centrosinistra italiano - si sia concentrato principalmente sulle prossime elezioni politiche. I due dunque si sarebbero confrontati su cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane: la grande manifestazione indetta dalla Cgil, la mobilitazione dei giovani, l’inflazione che galoppa, le guerre in corso, la pronuncia della Consulta sulla legge elettorale, il programma del centrosinistra e soprattutto la leadership. Ecco, il faccia a faccia sembra confermare che Elly Schlein faccia sul serio e non abbia alcuna intenzione di cedere lo scettro agli altri aspiranti leader, su tutti Giuseppe Conte. Incontrare chi edita il Corriere della Sera e soprattutto La7, oggi punto di riferimento della sinistra italiana, è un ulteriore tassello di chi abbia un solo obiettivo: Palazzo Chigi. Perché Elly vuole vincere e lo ha detto in tutte le salse ad amici e alla cerchia ristretta del Nazareno. Scontato che l’editore di La7 le abbia teso la mano. D’altro canto, è nota la linea anti-governativa dei programmi di approfondimento della rete di Cairo ed è altresì nota la direttrice pro Schlein portata avanti in questi mesi. In estrema sintesi, l’incontro sembra sigillare il patto tra Urbano ed Elly. Non a caso confidano che nelle more del faccia a faccia un passaggio sarebbe stato riservato al futuro direttore del Tg di La7. Il 23 dicembre sarà l’ultimo giorno di Enrico Mentana da direttore e al momento Cairo non avrebbe ancora deciso. Sul tavolo ci sarebbe una rosa di nomi che va da Giovanni Floris ad Antonio Di Bella, passando per Giovanna Botteri e Gerardo Greco. Profili tutti graditi a Schlein e alla ditta del Nazareno. Anche se il preferito di Elly resta Marco Damilano, oggi editorialista del Domani e conduttore di una striscia su Raitre, il Cavallo e la Torre.