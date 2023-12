Da Sunak a Spalletti, decolla la festa Fdi

«Bentornato orgoglio italiano». La 24esima edizione di Atreju sarà la prima vera con Giorgia Meloni premier e, per quattro giorni, da giovedì a domenica, animerà il dibattito politico dalla splendida cornice dei giardini di Castel Sant’Angelo. Per Fratelli d’Italia sarà l’occasione di dare l’avvio alla campagna elettorale per le Europee della prossima primavera dove il partito del premier punta a confermarsi primo.

Saranno presenti quasi tutti i ministri per celebrare i successi del primo anno di governo, tra cui il minimo storico di tasso di disoccupazione. C’è grande attesa per l’ospite del sabato mattina, anche i pronostici individuano nel premier inglese Rishi Sunak il fantomatico mister X. Confermata, invece, la presenza di Edi Rama, il primo ministro albanese con cui la Meloni ha stretto un patto per la gestione condivisa dei migranti che arriveranno sulle coste italiane.

Molti i leader dell’opposizione, da Carlo Calenda e Matteo Renzi, che hanno accettato di confrontarsi con gli esponenti di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, ha rinunciato al confronto col ministro Gilberto Picchetto Frattin dopo le dichiarazioni del leader di Vox sul premier spagnolo Pedro Sanchez. Grande assente sarà anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha subito declinato l’invito. «Non ci eravamo posti troppo il problema. Né aspettativa né delusione. Abbiamo fatto un invito perché secondo noi era una buona occasione. Abbiamo rispettato una scelta e non c'è stato alcun problema», ha spiegato Giovanni Donzelli rispondendo a una domanda del Giornale. Molti altri esponenti del Pd, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai governatori di Toscana e Puglia Eugenio Giani e Michele Emiliano, hanno invece accettato di interloquire sui principali temi politici. L’ex deputata dem Anna Paola Concia, nonostante le polemiche degli ultimi giorni, si confronterà con il ministro della famiglia Eugenia Roccella e con il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto.

Tra gli ospiti saranno presenti anche il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, l’imprenditore Flavio Briatore, lo chef stellato Gianfranco Vissani, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il vignettista Federico Osho Palmaroli. Un panel sarà dedicato alla lotta alla criminalità organizzata a cui prenderà parte anche don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Sabato alle 19 sarà presentato il libro del direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, La versione di Giorgia. Atreju sarà soprattutto l’opportunità per rivendicare il ruolo di primo piano della Meloni sul palcoscenico internazionale con una sala intitolata a Enrico Mattei e una mostra interamente a lui dedicata. Tra una pista di pattinaggio, gli immancabili mercatini natalizi e la casetta di Babbo Natale troverà spazio anche un’area per ricordare i vertici internazionali a cui ha presenziato il presidente del Consiglio Meloni che, domenica mattina, chiuderà la manifestazione con il consueto discorso conclusivo.