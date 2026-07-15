La surreale proposta di Avs: "Obbligare i proprietari di immobili ad affittarli"

Una mozione che preveda per il Comune la possibilità di costringere i proprietari di immobili “ingiustamente sfitti” a “metterli a disposizione della comunità”. Questa la proposta surreale preannunciata da AVS a Firenze, che arriva nei mesi immediatamente successivi alla “stretta” sugli affitti brevi in centro voluta dall'amministrazione PD: nel capoluogo toscano, insomma, la sinistra sembra aver dichiarato guerra alla proprietà privata. O perlomeno, ad una parte della stessa. “Il tema dell’emergenza abitativa necessita di una pluralità di risposte crediamo però che servano ulteriori azioni, innovative o che comunque possano dare risposte concrete – ha commentato Vincenzo Pizzolo, consigliere comunale di AVS a Firenze, in una nota - tra queste deve rientrarci la possibilità per il Comune di Firenze di dotarsi di strumenti, nei confronti di grandi proprietari, pubblici e privati, che tengono numerosi immobili ingiustificatamente sfitti, di obbligarli a metterli a disposizione della collettività”

Le reazioni del mondo politico non si sono fatte attendere: dure le critiche mosse da Fratelli d'Italia ad AVS. “Un conto è promuovere e incentivare la disponibilità dei cittadini, anche attraverso strumenti di garanzia e di sostegno. Un altro è introdurre forme di coercizione, come sembra proporre AVS, sulla scia delle posizioni di Ilaria Salis, ai danni dei legittimi proprietari. Una sorta di esproprio proletario, incompatibile con i principi di uno Stato democratico e con la tutela della proprietà privata – l'attacco dei consiglieri comunali di FdI Alessandro Draghi, Angela Sirello, Giovanni Gandolfo e Matteo Chelli - la vera strada per riportare gli immobili sul mercato è un’altra: garantire i proprietari, ridurre i rischi e rendere più rapido il rilascio degli alloggi nei casi di morosità. In questa direzione va il decreto sfratti collegato al Piano Casa, che introduce una procedura urgente e accelerata per ottenere il rilascio dell’immobile da parte dell’inquilino moroso. Un provvedimento che può rassicurare tanti proprietari oggi dubbiosi o timorosi di affittare il proprio bene".

Nemmeno la Lega ha risparmiato un attacco diretto ad AVS. “L'annuncio di una mozione da parte di Avs sul tema degli alloggi sfitti a Firenze, è un campanello d'allarme. Vista la compagine politica che intende presentarla, memori di un loro atto parlamentare sul tema, occorrerà dunque analizzarla con attenzione.

Perché non vorremmo che nelle pieghe del documento ci sia addirittura l'intenzione di– ha scritto il capogruppo del Carroccio a Firenze, Alberto Mossuto, in un comunicato - laper noi è sacra e quindi ci opporremo fermamente in Aula qualora si andasse in modo manifesto, o artatamente velato in quella direzione. Insomma, sarebbe una pazza eda stigmatizzare con forza”.