Cittadinanza, Tajani lancia lo Ius Italiae: "Non vogliamo favorire immigrazione illegale"

Nessuna intenzione di favorire l’immigrazione illegale, ma la società cambia e il centrodestra non può essere oscurantista: con queste parole Antonio Tajani ha lanciato la proposta di legge sullo Ius Italiae. “Diventi italiano perché ti sei formato da italiano” , l’indicazione del segretario di Forza Italia sul testo presentato al termine della Giornata dell'Economia: "Noi diciamo che per essere italiani bisogna conoscere l'italiano, la storia italiana, la geografia, la costituzione e l'educazione civica. Ecco perché diciamo nelle nostra proposta dello Ius Italiae che dopo dieci anni di scuola dell'obbligo condotta con profitto, puoi diventare cittadino italiano".

Ma non è tutto. La proposta di Forza Italia riguarda anche lo Ius sanguinis: come evidenziato da Tajani, l’obiettivo è ridurre l’albero genealogico. “È valido il principio dello ius sanguinis fino al bisnonno e basta, la cittadinanza italiana non può essere un business, basta truffe ”, la sottolineatura di Tajani. Il ministro degli Esteri ha tenuto a precisare che sul tavolo non ci sono regole permissivie: “Non servono in nessun modo a favorire l'immigrazione illegale nel nostro paese ma sono regole che puntano su serietà e diritti”.

Il ragionamento di FI è netto: la cittadinanza italiana è una cosa importante e non basta una semplice soluzione burocratica. Del resto, ha sottolineato Tajani, le norme attuali consentono di chiedere la cittadinanza anche a chi è stato qui ma non conosce nemmeno l'italiano e “sta tutto il tempo ai giardinetti della stazione magari a vendere cannabis” . Sul punto il titolare della Farnesina ha ricordato i 900mila ragazzi che frequentano le scuole italiane e per cui lo Stato paga le scuole.

Attenzione però, FI è disponibile a confrontarsi con gli alleati di governo per migliorare il testo: “La proposta è stata già inviata agli alleati, ai capigruppo di Lega, FdI e Noi moderati perché la possano valutare”. "La società cambia e il centrodestra non può essere oscurantista", ha rincarato Tajani, che ha poi voluto mandare un messaggio alla sinistra, da settimane pronta a cavalcare eventuali tensioni nel centrodestra: “Non voteremo sì al referendum sullo ius scholae, non voteremo nessun emendamento presentato solo per creare un problema alla maggioranza.

La cittadinanza è una cosa seria e presenteremo il testo sullo Ius Italiae e non accettiamo provocazioni e alle opposizioni, diciamo che la cittadinanza è una cosa seria, non un giochetto parlamentare per creare problemi alla maggioranza o fare un titolo di giornale”.