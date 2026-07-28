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Interni

Un’accelerata sullo stadio. Entro un anno tutti i permessi

L’accordo prevede un coordinamento tra gli enti necessario per rispettare i termini fissati, semplificare e accelerare gli iter per le rispettive competenze ed evita duplicazioni

Chiara Campo
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Un’accelerata al progetto del nuovo stadio. Regione e Comune hanno approvato l’accordo di collaborazione per l’attuazione della «Grande funzione urbana San Siro». Un passaggio che ora garantisce a Milan e Inter, che hanno acquistato il Meazza e le aree limitrofe e hanno depositato la proposta di Piano attuativo già lo scorso 16 marzo, l’impegno delle istituzioni a fornire tutte le autorizzazioni in tempi certi. Quali? «Entro un massimo di 560 giorni dal deposito del Piano», quindi «entro l’estate». I cantieri potranno partire nel secondo semestre 2027. L’accordo prevede un coordinamento tra gli enti necessario per rispettare i termini fissati, semplificare e accelerare gli iter per le rispettive competenze ed evita duplicazioni. La giunta Sala ha votato ieri la delibera. Tra i punti da concordare tra Regione e Comune ci sono le «modalità e tempi» per la realizzazione del nuovo tunnel Patroclo, la costruzione del nuovo stadio, la successiva e parziale demolizione del Meazza. La vicesindaco Anna Scavuzzo conferma che «il Comune sarà disponibile ad anticipare ovunque possibile le proprie attività, lavoreremo tutti per consentire l’avvio dei lavori nel secondo semestre 2027, anche nella prospettiva di candidatura di Milano alle finale di calcio Uefa 2032». Ad ottobre i club presenteranno i rendering del nuovo stadio firmato da Foster e Manica.

Comune Di MilanoStadio San SiroBeppe Sala

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