Meloni in Puglia, visita a sorpresa a un allevamento di cani

Un appuntamento insolito per la premier Giorgia Meloni. Nella serata di ieri la presidente del Consiglio ha raggiunto una masseria a San Giovanni Rotondo, ospite della famiglia Bocci, nota per l’allevamento di cani di razza corso. La leader di Fratelli d'Italia, che sarebbe in vacanza in compagnia della figlia Ginevra e dell'ex compagno Andrea Giambruno, ha visitato con piacere un allevamento di cani. Con loro anche il sottosegretario alla Salute e amico della premier, Marcello Gemmato con la sua famiglia.

L’arrivo della premier è stato raccontato sui social dal 28enne Aldo Mondelli, nipote dell’allevatore Michele Bocci. Nel video diffuso online si vede Meloni accarezzare un cucciolone di cane corso e rispondere a una domanda precisa: qual è il cane italiano per eccellenza? “Il cane corso italiano”, ha dichiarato senza esitazione. Secondo quanto riferito da Mondelli, la visita era stata organizzata su richiesta della stessa premier, che ha una passione per questa razza.

Un fuori programma rispetto alle vacanze. Ieri sera, infatti, la premier è andata da sola a vedere i cani, spiega Mondelli, e poi si è fermata a "cena nella masseria di famiglia". "Ho ricevuto la chiamata della premier che mi chiedeva di visitare l'allevamento, è arrivata intorno alle 19, dopo circa due ore di viaggio dalla Valle d'Itria, e ha visionato questo cane corso per cui lei ha una grande passione".

"Sarebbe dovuta essere una visita molto rapida - aggiunge - poi le abbiamo offerto, io e la mia famiglia, formaggi, caciocavallo, e l'incontro si è trasformato in una cena tra amici in cui abbiamo parlato di politica, dell'Italia e anche di questioni personali. È stata felicissima, stare sempre sotto i riflettori non è facile, con noi si è sciolta un po'".