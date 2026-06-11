Il valore di un paio di ginocchiere

Su Amazon un paio di ginocchiere da lavoro, quelle che solitamente si mettono quando serve strofinare perbene lo sporco dai pavimenti, le trovi tranquillamente a 5,77, poi c’è anche qualche pezzo leggermente più costoso, ma è difficile che il prezzo posso andare oltre i 15,99 euro. Questo è il valore commerciale di questi dispositivi protettivi che oggi sono diventati l’oggetto di un duro botta e risposta tra il deputato pentastellato Francesco Silvestri e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il dibattito alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

Ma qui non ci preme tanto commentare la volgarità dell’intervento di Silvestri nei confronti della premier, quanto invece diventa interessante misurare, mediante un dato di Instagram, quanto gli utenti in rete abbiano condiviso le parole dei due. A fine giornata, l’account Instagram del deputato pentastellato, che conta attualmente 29.105 seguaci, è cresciuto di appena 21 nuovi follower, mentre quello di Giorgia Meloni, che ha altre consistenze in quanto si avvia a toccare quota 7 milioni, di nuovi follower ne ha incassati 2.458. Una differenza enorme che svela appunto quanto l’attacco sessista portato da Silvestri, del resto prontamente e con grande efficacia respinto al mittente da Meloni, sia stato censurato dagli utenti.

Certo, ci sarà chi vorrà giustificare questa differente crescita dei follower in altro modo, anche obiettando che il divario è in parte legato alle due diverse consistenze delle fanbase, ma in tal caso questa motivazione pur plausibile non tiene conto di almeno due elementi determinanti: colpire mediaticamente Giorgia Meloni è ad ogni buon conto una strategia che consente a chi la adotta di calamitare una quota di utenti politicamente contrari al governo e alla sua leader, in secondo luogo il video dei due interventi è stato postato anche dagli account social della stessa Meloni – solo su Instagram il reel ha già incassato 200 mila visualizzazioni e 11 mila like – e questo inevitabile riverbera una percentuale di attenzione anche verso i canali di Silvestri.

È sufficiente fermarsi a queste due considerazioni di

metodo per affermare che nella forchetta che separa il totale dei nuovi follower di Meloni da quelli del deputato del M5S ci sia la misura della solidarietà verso la premier e del biasimo per le parole del pentastellato.