Vannacci, cresce l'attenzione su X e anche il sentiment negativo

Solo negli ultimi trenta giorni nelle conversazioni su X, una delle piattaforme più esposte ai conflitti cognitivi da parte dei gruppi di cyber-incursori che hanno compreso l’importanza della manipolazione dell’opinione pubblica digitale, il nome di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è sempre più associato a una posizione fortemente filorussa, in particolare per quanto riguarda il conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Monitorando il parlato sviluppatosi sul social media, è stato possibile censire i volumi di questa attenzione digitale che ha coinvolto complessivamente ben 10.161 account che hanno pubblicato in totale 25.839 post che a loro volta hanno generato un volume complessivo 27.746 interazioni. Ma, sempre a proposito delle conversazioni innescata dal nome Vannacci c’è anche da evidenziare un componente qualitativa dei dati, infatti, le menzioni rivelano un sentiment prevalentemente negativo: nella panoramica del sentiment, ricordiamolo che registra l’atteggiamento degli utenti rispetto a un tema, prevale una propensione negativa che arriva al 56% di tutti i contenuti raccolti.

Mentre, c’è un 41% di utenti che hanno espresso un atteggiamento che possiamo classificare come neutro e, al contempo, solo il 3% degli utenti ha invece manifestato un atteggiamento positivo. In modo particolare, scendendo nelle profondità della mappa composta dagli account, influencer e amplificatori del parlato, è possibile comprendere quanto i picchi del sentiment negativo coincidano con le dichiarazioni pubbliche di Vannacci o con la copertura mediatica, suggerendo quanto il messaggio filo-russo di Roberto Vannacci sia un punto critico per il dibattito digitale.

Infatti, le piattaforme che discutono del conflitto tra Russia e Ucraina mostrano una quota significativa di sentimenti negativo del 59,2%, queste includono le testate giornalistiche, diversi thread di X e quei gruppi Facebook dove si discute di geo-politca e dove la posizione filorussa di Vannacci è spesso oggetto di dibattito e critica. Inoltre, anche sulle piattaforme italiane, inclusi i media mainstream e i forum pubblici, si registra un 35,4% di sentiment negativo e ciò evidenzia quanto questo dibattito ha una risonanza anche al di fuori dei canali di nicchia o politici, entrando nel più ampio discorso nazionale. Altro elemento interessante che emerge dal parlato online riguarda proprio il movimento politico fondato da Vannacci, Futuro Nazionale, che sta guadagnando attenzione, soprattutto tra i giovani in regioni come la Sicilia, il Veneto e la Liguria.

In sintesi, nell’ultimo mese con il termine Vannacci stanno crescendo anche le narrazioni filo-russe, mentre parallelamente dai post emerge anche una mobilitazione giovanile e la volontà di disarticolare le attuali coalizioni politiche.