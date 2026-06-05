Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni

Vannacci, cresce l'attenzione su X e anche il sentiment negativo

I picchi del sentiment negativo coincidono con le dichiarazioni pubbliche del leader di Futuro nazionale. Il messaggio filo-russo in particolare è un punto critico per il dibattito digitale

Vannacci, cresce l'attenzione su X e anche il sentiment negativo
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Solo negli ultimi trenta giorni nelle conversazioni su X, una delle piattaforme più esposte ai conflitti cognitivi da parte dei gruppi di cyber-incursori che hanno compreso l’importanza della manipolazione dell’opinione pubblica digitale, il nome di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è sempre più associato a una posizione fortemente filorussa, in particolare per quanto riguarda il conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Monitorando il parlato sviluppatosi sul social media, è stato possibile censire i volumi di questa attenzione digitale che ha coinvolto complessivamente ben 10.161 account che hanno pubblicato in totale 25.839 post che a loro volta hanno generato un volume complessivo 27.746 interazioni. Ma, sempre a proposito delle conversazioni innescata dal nome Vannacci c’è anche da evidenziare un componente qualitativa dei dati, infatti, le menzioni rivelano un sentiment prevalentemente negativo: nella panoramica del sentiment, ricordiamolo che registra l’atteggiamento degli utenti rispetto a un tema, prevale una propensione negativa che arriva al 56% di tutti i contenuti raccolti.

Mentre, c’è un 41% di utenti che hanno espresso un atteggiamento che possiamo classificare come neutro e, al contempo, solo il 3% degli utenti ha invece manifestato un atteggiamento positivo. In modo particolare, scendendo nelle profondità della mappa composta dagli account, influencer e amplificatori del parlato, è possibile comprendere quanto i picchi del sentiment negativo coincidano con le dichiarazioni pubbliche di Vannacci o con la copertura mediatica, suggerendo quanto il messaggio filo-russo di Roberto Vannacci sia un punto critico per il dibattito digitale.

Infatti, le piattaforme che discutono del conflitto tra Russia e Ucraina mostrano una quota significativa di sentimenti negativo del 59,2%, queste includono le testate giornalistiche, diversi thread di X e quei gruppi Facebook dove si discute di geo-politca e dove la posizione filorussa di Vannacci è spesso oggetto di dibattito e critica. Inoltre, anche sulle piattaforme italiane, inclusi i media mainstream e i forum pubblici, si registra un 35,4% di sentiment negativo e ciò evidenzia quanto questo dibattito ha una risonanza anche al di fuori dei canali di nicchia o politici, entrando nel più ampio discorso nazionale. Altro elemento interessante che emerge dal parlato online riguarda proprio il movimento politico fondato da Vannacci, Futuro Nazionale, che sta guadagnando attenzione, soprattutto tra i giovani in regioni come la Sicilia, il Veneto e la Liguria.

In sintesi, nell’ultimo mese con il termine Vannacci stanno crescendo anche le narrazioni filo-russe, mentre parallelamente dai post emerge anche una mobilitazione giovanile e la volontà di disarticolare le attuali coalizioni politiche.

Piattaforma/Argomento

Percentuale di sentiment negativo (%)

Vannacci

92.7

Ucraina

59.2

Italia

35.4

Salvini

31.8

Putin

31.6

Europa

30.5

Guerra (Guerra)

26.2

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica