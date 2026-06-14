Vannacci: "Il femminicidio non esiste, uomini e donne sono uguali"

Prosegue a Roma l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il neonato partito di Roberto Vannacci che ha l’ambizione di presentarsi alle prossime elezioni politiche come forza autonoma di destra radicale. “Futuro Nazionale parteciperà alle elezioni ma non chiederà qualcosa in cambio”, ha dichiarato l’Europarlamentare, eletto in Europa con la Lega e da lì fuoriuscito alcuni mesi fa. Sono diversi i parlamentari che hanno lasciato i partiti del centrodestra per unirsi alla compagine di Vannacci: “Non mi considero l'uomo della speranza ma la cosa che mi riempie di orgoglio è di essere punto di riferimento per 100 mila italiani che hanno preso la tessera del partito. Non credo di essere la speranza della sinistra tant'è che non mi sembra che sia venuta qua, ma rappresento la speranza degli italiani che chiedono e vogliono un cambiamento”.

La politica di Vannacci si basa sui capisaldi della destra, che vanno dalla sicurezza alla difesa della sovranità, ma il generale accenna anche un passaggio sul concetto di femminicidio che, a suo dire, non esiste: “Ci sono istanze di parità vere. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole: non esiste il femminicidio. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande, questa è parità”. Così come c'è la violenza sulle donne, dice, “c'è quella sugli anziani e non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica”. Sui rimpatri ha dichiarato che riuscirà in questa sfida perché “mi chiamo Vannacci, mandateci al governo e vedremo. Applicherei la politica di Vannacci rispetto alla remigrazione, prevedendo e stipulando accordi bilaterali laddove non ci fossero con gli Stati di origine ma ce ne sono quasi con tutti”.

Nel corso dell’incontro ha anche esposto la sua posizione su Nato ed Unione Europea, dove a suo dire l’Italia deve rimanere ma “nel senso in cui ne trae vantaggio, deve stare in Europa ma facendo gli interessi dell'Italia, sì nella Nato ma sfruttando i vantaggi di rimanervi” sul “modello turco”. E sulle accuse di voler far implodere il centrodestra Vannacci si smarca sostenendo di aver “fondato un partito indipendente e vado avanti. Le alleanze si fanno prima delle elezioni, ho delle linee rosse che non sono disposto a negoziare”.

L’europarlamentare si dice anche pronto per le prossime consultazioni elettorali: “Elezioni ad aprile del 2027? Futuro nazionale è già pronto, è già in trincea”. Vannacci ama mostrarsi agli elettori come battitore libero, un modus che ricorda da vicino il M5s della prima ora, da dove infatti sembrano arrivare parte dei suoi voti.