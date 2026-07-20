Vannacci gladiatore ordina l’esecuzione di Schlein e Conte: bufera sul video AI

Il Colosseo, il pollice verso, l’esecuzione. Roberto Vannacci torna al centro delle polemiche politiche e lo fa “grazie” a un video condiviso sui suoi canali social. La sequenza – generata con l’intelligenza artificiale – è ambientata in un anfiteatro dell’antica Roma e mostra il generale-leader di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Nell’arena compaiono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. A quel punto, il pubblico ne chiede l’esecuzione.

Ma non è tutto. Nel video compare anche la moglie di Vannacci, Camelia Mihailescu, che mostra il dito medio. Poco dopo, il generale abbassa il pollice e ordina la morte dei rivali politici “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”. Nell’arena entra dunque il gladiatore Giuseppe Barboni, l’imprenditore travolto dalle critiche per l’aggressione nei confronti di un immigrato a San Benedetto del Tronto. La sequenza di chiude con i primi piani di Mario Draghi e degli ex ministri giallorossi Roberto Speranza e Beatrice Lorenzin.

Il video pubblicato dall'utente robertus_vannaccius e comparso sul profilo di Vannacci ha sollevato un polverone in rete. "Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici. Anni di servizio nelle istituzioni, nell’esercito, e questo è il suo senso dell’onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta?", la condanna del leader grillino Conte. Il leader grillino ha dunque chiamato in causa i leader del centrodestra: "Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni.

È con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso 'non condanni e non condividi'? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell’esercito?. In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura".