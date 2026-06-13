Vannacci: "Non ci vergognamo di dire 'Italia agli italiani'. Alleati al centrodestra? Rimaniamo sulle nostre posizioni"

“Siamo partiti pochi mesi fa e oggi il sogno si sta realizzando. Tenetevi forte, perché oggi non risparmierò nessuno". Con questa premessa l’ex generale Roberto Vannacci ha aperto l’assemblea nazionale di Futuro Nazionale.

E, infatti, subito dopo ha lanciato una frecciatina a chi lo accusa di essere filo-russo: "Dice 'E ma Vannacci fa gli interessi della Russia, di Putin'. Qualcuno sostiene che io sia pagato dalla Russia, magari ce l'avessi la villa in Crimea... Ditemi dov'è che ci porto la famiglia e ci vado in vacanza, è un posto bello". La seconda stoccata è rivolta ai giornalisti che, con i loro attacchi, lavorano per lui e ammonisce il mondo della stampa: "Non abbiamo bisogno di quella ammaestrata". E ancora: "Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia, e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento abbiamo la sporca dozzina, fuori siamo i figli di nessuno e orgogliosissimi di esserlo". Il terzo attacco è rivolto ai partiti di centrodestra: "Ci accusano di esserci alleati con la sinistra e di essere 'gli utili idioti', di aver votato sei volte contro il governo”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Io mi dovrei alleare con questa destra che porta avanti l'agenda Draghi? Io farei vincere la sinistra e voterei come loro?". E ancora: "Ci dicono di allearci con questa alleanza di centrodestra, ma perché dovrei allearmi con chi continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green deal o il debito comune?". Vannacci, quindi, si chiede con tono provocatorio: "Io sarei la stampella della sinistra?”. L’ex generale non manca di scagliarsi contro chi invoca il voto utile: “Secondo questo manicheismo o stai con noi o stai con la sinistra... Io rispondo chiaramente: o con noi, con Futuro Nazionale, guardiani della sovranità, o con von der Leyen, Draghi e il globalismo". Ma non solo. Vannacci ha rivendicato anche i suoi slogan:"L'Italia agli italiani, l'Italia agli italiani e non mi vergogno di dirlo". E ha spiegato:"Quando diciamo l'Africa agli africani, l'Argentina agli argentini nessuno dice niente quando diciamo l'Italia agli italiani ci dicono che dobbiamo essere rieducati". Il leader di Futuro Nazione, poi, ha rivendicato anche il termine remigrazione che “è entrato nell'uso comune, anche grazie a me, e ne vado orgoglioso, si dice che non si può fare perché non si può togliere la cittadinanza. Eppure - ha detto - al poliziotto inglese Mark Bullen è stata tolta la cittadinanza senza essere mai stato giudicato o condannato, la sua unica colpa è stata quella di essersi trasferito in Russia e aver raccontato la sua vita"

Vannacci, nel corso del suo intervento, ha anche recitato la preghiera dei paracadutisti francesi, scritta nel 1938 dal paracadutista ed esploratore francese Andre' Zirnheld: "Non Ti chiedo il riposo o la tranquillité, né dell'anima né del corpo. Non Ti chiedo la ricchezza, né il successo, né la salute....

Dammi, mio Dio, ciò che ti resta; dammi quello che gli altri rifiutano da Te. Dammi l'insicurezza e il tormento. Dammi la lotta e la crudeltà. Dammi ciò, mio Dio, per sempre; dammi il coraggio, la forza e la fede!". E ha aggiunto: "Il resto lo conquisteremo da soli".