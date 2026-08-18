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Vannacci stregato dall’IA, la sfrutta pure per il programma

Dopo i video “storici” tra leoni e gladiatori, ecco lo statuto corretto al computer

Vittorio Macioce
Alcune immagini tratte dal video realizzato con l'intelligenza artificiale pubblicato sul profilo scial di Roberto Vannaccci.Il presidente di Futuro Nazionale ha le sembianze del condottiero romano che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero. Roma, 25 luglio 2026 INSTAGRAM ROBERTO VANNACCI +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
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La realtà è che lui si diverte e gioca tra il reale e l’immaginario, come un vecchio commediante che improvvisamente si è ritrovato sulla scena e scopre, quasi incredulo, di raccattare una certa fama. La sua fortuna comincia quando la solita confraternita di moralisti scova un suo scritto pieno di goliardie e luoghi comuni e lo sbatte in prima pagina come la prova che i «colonnelli» stanno preparando un colpo di Stato. Le prove sono in un copione di Mario Monicelli del 1973 dal titolo evocativo e con protagonista Ugo Tognazzi. Il bello è che lettori e intellettuali ci credono e cominciano a smaniare. È tanta la voglia di sentirsi antifascisti che reclutano un duce di cartapesta.L’autore prima si chiede se non siano tutti impazziti, poi si schernisce, siccome è uno di quelli che ci tiene alle qualifiche fa notare che lui, cribbio, è un generale di divisione e pure della Folgore. Insomma, altro che colonnelli. Alla fine ci crede e va, via Carroccio, in Europa e poi si mette in proprio. È il «miles gloriosus» di Plauto che fa carriera e rispolvera tutte le anticaglie che la destra aveva messo da parte, saluti romani e «credere, obbedire, combattere» e si diverte, perché fa il verso a quello che la sinistra spaccia come fascismo eterno. È la parodia di «Fascisti su Marte». È Goldoni e Ionesco in un teatro di avanspettacolo. È Capitan Fracassa che fa esattamente la sua parte, il soldato di ventura vanaglorioso, che prende in giro gli altri e soprattutto se stesso.Il segreto è farli abboccare: elettori del populismo senza limiti e stracciavesti della sinistra surreale. Ecco allora gli effetti speciali messi su con l’intelligenza artificiale da quattro soldi. Il 20 luglio un video creato con Grok con lui vestito da imperatore e Schlein, Conte, Prodi e Boldrini nella fossa dei leoni. Indignazione. E lui ride. Il 25 luglio un Vannacci.

Intelligenza ArtificialeRoberto Vannacci

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