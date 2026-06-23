Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |in tv

“Ma vattene a fan…”. Giorgio Dell’Arti insulta Ceccardi e poi torna indietro: “Scusa”

Lo scontro nel salotto di La7: “Come si fa a fare l’apologia dell’abolizione del suffragio universale?”

“Ma vattene a fan…”. Giorgio Dell’Arti insulta Ceccardi e poi torna indietro: “Scusa”
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Nel mattino di La7, durante il programma Coffee Break, si è acceso lo scontro tra Giorgio Dell'Arti e Susanna Ceccardi. Il tema era il suffragio universale e, nello specifico, una provocazione dello scrittore. “Ma come si fa a fare l’apologia dell’abolizione del suffragio universale?”, chiede l’europarlamentare della Lega, in collegamento dall’Europarlamento. Una rimostranza che non è piaciuta a Dell'Arti che, dopo aver detto a Ceccardi di “non rompere le scatole”, ha deciso di mandarla a quel Paese: “Ma vattene a fan…”.

Una reazione che Ceccardi non si aspettava in quel contesto: “Addirittura? Ma che signore, che eleganza! Ma io... io non ho parole”. Ma lo scrittore non è sembrato, fino a quel momento, intenzionato a fare marcia indietro: “Brava, finalmente!”. L’europarlamentare non si è fatta comunque intimidire o prevaricare da quell’atteggiamento: “Dopo aver ascoltato in diretta televisiva l'apologia dell'abolizione della democrazia, da uno che scrive anche dei libri e prima ci ha detto una serie di cavolate... Di castronerie assurde, tipo che l'economia con Biden andava meglio che quella con Trump, che è una castroneria assurda, sotto tutti i punti di vista”.

Dell'Arti ha rivendicato, invece, la sua posizione, e sui dati sull’economia americana. “Porta rispetto a una signora, porta rispetto alla scelta democratica delle persone che hanno votato col suffragio universale, fortunatamente. Perché il vostro snobismo antidemocratico ha stufato, ha stufato! Ed è pericoloso, pericoloso! Questo è veramente sovversivo” , ha replicato Ceccardi, mentre Dell'Arti sosteneva di non dover portare rispetto mentre Ceccardi proseguiva: “Fortunatamente in Italia possono votare tutti per mandarvi a casa”.

A questo punto dello scontro è intervenuto il conduttore invitando lo scrittore a porgere le proprie scuse a Ceccardi non per lo scontro in sé, perché frutto di due posizioni diverse, ognuna rispettabile e legittima, ma per le parole utilizzate contro l’europarlamentare. “Chiedo scusa. Scusami. Scusami”, ha concluso Dell'Arti prima di andare in pubblicità e concludere così quel momento animato di televisione.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica