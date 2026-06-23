“Ma vattene a fan…”. Giorgio Dell’Arti insulta Ceccardi e poi torna indietro: “Scusa”

Nel mattino di La7, durante il programma Coffee Break, si è acceso lo scontro tra Giorgio Dell'Arti e Susanna Ceccardi. Il tema era il suffragio universale e, nello specifico, una provocazione dello scrittore. “Ma come si fa a fare l’apologia dell’abolizione del suffragio universale?”, chiede l’europarlamentare della Lega, in collegamento dall’Europarlamento. Una rimostranza che non è piaciuta a Dell'Arti che, dopo aver detto a Ceccardi di “non rompere le scatole”, ha deciso di mandarla a quel Paese: “Ma vattene a fan…”.

Una reazione che Ceccardi non si aspettava in quel contesto: “Addirittura? Ma che signore, che eleganza! Ma io... io non ho parole”. Ma lo scrittore non è sembrato, fino a quel momento, intenzionato a fare marcia indietro: “Brava, finalmente!”. L’europarlamentare non si è fatta comunque intimidire o prevaricare da quell’atteggiamento: “Dopo aver ascoltato in diretta televisiva l'apologia dell'abolizione della democrazia, da uno che scrive anche dei libri e prima ci ha detto una serie di cavolate... Di castronerie assurde, tipo che l'economia con Biden andava meglio che quella con Trump, che è una castroneria assurda, sotto tutti i punti di vista”.

Dell'Arti ha rivendicato, invece, la sua posizione, e sui dati sull’economia americana. “Porta rispetto a una signora, porta rispetto alla scelta democratica delle persone che hanno votato col suffragio universale, fortunatamente. Perché il vostro snobismo antidemocratico ha stufato, ha stufato! Ed è pericoloso, pericoloso! Questo è veramente sovversivo” , ha replicato Ceccardi, mentre Dell'Arti sosteneva di non dover portare rispetto mentre Ceccardi proseguiva: “Fortunatamente in Italia possono votare tutti per mandarvi a casa”.

A questo punto dello scontro è intervenuto il conduttore invitando lo scrittore a porgere le proprie scuse a Ceccardi non per lo scontro in sé, perché frutto di due posizioni diverse, ognuna rispettabile e legittima, ma per le parole utilizzate contro l’europarlamentare. “Chiedo scusa. Scusami.”, ha concluso Dell'Arti prima di andare in pubblicità e concludere così quel momento animato di televisione.