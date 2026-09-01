Voto, il centrodestra riaccende i motori

Kermesse, segreterie di partito, nomine, incontri di coalizione. Passata la pausa estiva il centrodestra scalda i motori della campagna. Sarà un autunno caldo e l’auspicio è che dal toto nomi si passi in breve alla scelta del candidato sindaco di Milano. Il coordinatore lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte ha già convocato per lunedì prossimo una segreteria regionale dedicata alle amministrative 2027. Sarà una maxi tornata, non si vota ovviamente solo a Milano ma in circa 45 città con più di 15mila abitanti (quindi a rischio ballottaggio), 350 Comuni se si contano anche quelli a turno unico. E sarà l’anno delle Politiche. «Iniziamo a lavorare con largo anticipo per arrivare pronti all’appuntamento» ha sottolineato. Ieri nuove nomine per rafforzare la squadra. Tra gli altri, Federico Benassati diventa nuovo portavoce regionale, Jacopo Dozio responsabile Comunicazione, Claudia Carzeri dell’Organizzazione, Barbara Mazzali dell’Elettorato, Tiziano Mariani segretario della Conferenza dei segretari provinciali. L’incontro del 7 servirà a discutere anche dell’evento nazionale di Fi in programma il 9, 10 e 11 ottobre agli East End Studios di via Mecenate. Per la Lega l’appuntamento sul pratone di Pontida è per il 20 settembre e a breve si capirà se il leader Matteo Salvini riuscirà ad arginare i venti di rivolta dei nordisti. Intanto, il partito organizza come sempre i pullman gratuiti da Milano (alle 7.55 da Maciachini e piazza Medaglie d’Oro, alle 8.10 da piazzale Lotto e Loreto). Il segretario provinciale Samuele Piscina è «convinto che il nome del candidato sindaco arriverà a fine settembre, c’è un accordo a chiudere entro il mese e mi auguro che venga rispettato dal resto della coalizione, c’è una grande necessità di iniziare immediatamente e al meglio la campagna». Il 14 settembre si riuniranno i segretari cittadini del centrodestra per fare il punto sulla campagna. «Tra i nomi che circolano mi sembra che emergano l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada e Giovanni Terzi», giornalista ed ex assessore, «a meno che spuntino outsider difficilmente si andrà su altri» dice. A breve riprenderà anche il Consiglio comunale «e dovremo trattare il Piano fuffa del Verde presentato dall’assessore Grandi. E il Comune deve darsi una mossa per sbloccare l’urbanistica. Il 26 come Lega organizziamo un convegno dal titolo Urbanistica e casa, quale futuro? con i presidenti di Assimpredil e Aspesi, la vicepresidente nazionale Ance Regina De Albertis e altri».

Circola pure il nome dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che secondo un sondaggio di area Fi batterebbe gli altri papabili (dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi all’ex Fi Pietro Tatarella) e potrebbe vincere contro Pierfrancesco Majorino e il giornalista Mario Calabresi, in pole nel centrosinistra. Ma difficilmente troverebbe il via libera di FdI visto che gli scontri meloniani e l’ex capo della Protezione civile al Pirellone sono continui. E a proposito di FdI, slitta a ottobre la Festa Tricolore a cui parteciperà anche la leader Giorgia Meloni, dovrebbe tenersi dal 23 al 25 ottobre in Piazza Città di Lombardia, tra palco in piazza e auditorium. Il centrodestra è concentrato sulla riforma elettorale a Roma, difficilmente il tavolo sulle Comunali si riunirà prima di ottobre anche non vuole lasciare troppo spazio libero a Roberto Vannacci: il generale in pensione Carmelo Burgio, candidato di Fn, è già in campo da inizio agosto. «Il centrodestra è competitivo e può vincere - assicura l’eurodeputato Fdi Carlo Fidanza -. Il partito ha in programma un autunno di mobilitazione in città, a prescindere dal nome che verrà definito dai leader nazionali, insieme a quelli delle altre grandi città al voto in primavera. Abbiamo la disponibilità di ottimi profili e magari altri emergeranno. Ovviamente ogni giorno guadagnato nella scelta è un giorno in più di campagna e quindi ci auguriamo tutti che avvenga presto».