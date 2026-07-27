Ztl Isola, telecamere accese dal 7 settembre

Adesso c’è la data, nella determina del Comune che mette in fila regole, deroghe e le procedure per il rilascio dei pass a chi ne ha diritto è scritta anche nero su bianco la data in cui si accenderanno le telecamere nella Ztl serale e notturna all’Isola: 7 settembre. Dal giorno x non si scappa, chi entra in divieto tra le 19.30 e le 6 ha la multa (elettronica) assicurata. La zona rossa è già in vigore ma gli automobilisti possono essere fermati solo dai vigli - moto e ciclomotori invece possono circolare liberamente - e sta prevalendo un regime soft. Le telecamere avrebbero dovuto sanzionare già dal 20 giugno ma il Comune si è preso una pausa di riflessione. E tra le proteste e il ricorso depositato al Tar della Lombardia dal capogruppo FdI Riccardo Truppo in veste di legale, e sottoscritto da circa venticinque esercenti, l’assessore alla Mobilità Arianna Censi ha ceduto e ampliato le deroghe previste in partenza. Tra le ultime, il pass annuale riservato a un caregiver o accompagnatore abituale di un residente over 75 o quello dedicato ai lavoratori turnisti. Censi le ha definite scelte «frutto del dialogo con abitanti e operatori economici». Truppo invece anticipa che «mercoledì è fissata l’udienza cautelare al Tar e il Comune ha disperatamente tentato di allentare i requisiti del periculum in mora, contro il rischio di una sospensiva ha comunicato la data del 7 settembre e sosterrà che l’urgenza per evitare che si generino danni “nell’attesa della decisione“ non sussiste. E ha fatto un mezzo passo indietro con i pass a turnisti e over 75». Puntualizza che «sicuramente il ricorso ha già salvato la povera estate degli esercenti, ora speriamo ci possa essere una decisione illuminata».