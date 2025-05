"L'abuso è sempre più frequente di mattina prima di andare a scuola"

Ascolta ora 00:00 00:00

«I ragazzi reggono fino a un certo punto e poi cadono a terra - spiega Alessandro Albizzati, neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale San Paolo -. L'abuso di alcol è spesso mescolato a bevande energizzanti, ricche di taurina e di caffeina che danno euforia immediata, per essere costantemente in up, sovraeccitati, seguito dall'effetto di rebound biochimico, che diventa anche psichico, con una sorta di down e depressione, e quindi più difficile da tollerare. Un'abitudine particolarmente pericolosa per i ragazzi che soffrono di disturbi dell'umore. Allo stesso modo sempre più ragazzi, che vengono spesso inviati nei centri, mescolano droghe sintetiche e alcol, per organizzare festini a base di alcol, droghe e sesso di gruppo. Alcuni - continua Albizzati - girano addirittura con antidolorifici, gastroprotettori, droghe e alcol nello zainetto, è il loro kit di sopravvivenza». Sì perchè l'alcol in età adolescenziale ma anche preadolescenziale «viene usato come una sorta di automedicazione, di antidoto allo stress e, soprattutto, all'ansia da prestazione che li attanaglia quotidianamente. È così che si arriva anche a bere la mattina, prima di andare a scuola o il pomeriggio» continua l'esperto. Si parte con il caffè corretto e poi si arriva a una quantità che permetta comunque di frequentare le lezioni e a sostenere le interrogazioni, «un uso cronico che può sfociare nella dipendenza psicologica - spiega il neuropsichiatra -. Forti del fatto che gli adulti tendono a minimizzare il problema, nonostante magari il figlio sia stato ricoverato più volte per intossicazione etilica, declassandolo a una bravata da ragazzi.

Allo stesso modo, al pomeriggio, l'alcol viene usato come strumento per migliorare le capacità di relazione, visto il suo potere euforizzante, aiutare ad affrontare situazioni sociali, aumentando anche la propria autostima. Si tratta di circuiti di rinforzo abusatori che servono ai ragazzi per stare a regime».