Lancia un coltello contro vigile e lo ferisce. Sedicenne in manette

Quartiere Baggio, venerdì ore 19, via Anselmo da Baggio. Un'auto di servizio della Polizia Locale procede per consegnare alcuni atti d'ufficio. Improvvisamente un sedicenne milanese raccoglie un sasso da terra e lo scaglia con forza contro il veicolo. Il conducente, agente del Comando di zona, arresta subito la marcia per verificare danni e richiamare il ragazzo. Appena risale in auto e si siede al posto di guida, il minorenne estrae un coltello con lama da 5 centimetri e lo lancia con violenza verso l'abitacolo, colpendolo alla gamba.

Un'aggressione vigliacca e improvvisa contro chi indossa la divisa. Il sedicenne fugge a piedi insieme a un gruppo di amici. I "ghisa" reagiscono con prontezza: bloccano uno del gruppo e, grazie a una rapida indagine, individuano l'identità del fuggitivo in pochi minuti.

Il blitz scatta in via Valsesia. Il ragazzo viene intercettato e fermato. La perquisizione personale rivela un tirapugni in metallo nelle sue tasche. La successiva perquisizione domiciliare porta al sequestro di due repliche perfette di armi da fuoco pistola e fucile senza tappo rosso di sicurezza.

Il sedicenne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile per resistenza aggravata e lesioni. L'agente ferito è stato medicato: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi, ma la lama avrebbe potuto colpire punti vitali.

Questo episodio non è una semplice bravata. È la spia di un malessere profondo che colpisce certi quartieri periferici di Milano. Giovani sempre più giovani che maneggiano armi, che non hanno rispetto per l'autorità e reagiscono con violenza cieca anche a un richiamo.

Negli ultimi mesi si è registrato un preoccupante aumento di aggressioni a forze dell'ordine,

accoltellamenti e risse tra baby gang. Baggio, quartiere popolare e operoso, non è immune da questo fenomeno. Le repliche di armi trovate in casa del ragazzo parlano di una fascinazione per la violenza che va oltre il singolo gesto.