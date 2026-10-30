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Lavoro

Alessandro Corno di ALMA Società tra Avvocati, premiato ai The Legal 500 Italy Awards 2026, come “Investment Funds Lawyer of the Year”

Alessandro Corno premiato nell’ambito di uno dei più esclusivi appuntamenti per il settore legale

Luca Romano
Avvocato Alessandro Corno
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Nella prestigiosa cornice di Palazzo Parigi a Milano si è tenuta la serata di premiazione dei The Legal 500 Italy Awards 2026, che ha visto l’Avvocato Alessandro Corno, managing partner di ALMA Società tra Avvocati S.r.l., ricevere il premio nella categoria “Investment Funds Lawyer of the Year”. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito di uno degli appuntamenti più esclusivi e autorevoli per il settore legale in Italia, rappresenta un’importante attestazione della qualità del lavoro svolto dalla practice di Investment Funds dello studio.

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