Fabrizio Bontempo: "I Consulenti del Lavoro investono sul futuro del lavoro". Oltre 3.000 studenti coinvolti nel 2025

Un Ordine professionale che sceglie di investire sul futuro del lavoro partendo dalle nuove generazioni. È questo il messaggio che emerge dal Bilancio POP 2025 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Torino, presentato dal Presidente Fabrizio Bontempo nel corso dell'Assemblea degli Iscritti che ha approvato il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2025.

Tra i dati più significativi del documento spicca l'impegno dedicato all'orientamento e alla diffusione della cultura del lavoro: nel corso del 2025 l'Ordine ha incontrato oltre 3.000 studenti attraverso il progetto GenL – Generazione Legalità e numerose iniziative realizzate nelle scuole, nelle università e nei principali eventi dedicati ai giovani, tra cui il Salone Internazionale del Libro, il Truck Tour, le Universiadi e il Torino Comics. L'obiettivo è portare tra le nuove generazioni i temi del lavoro regolare, della legalità, della sicurezza, dei diritti e dei doveri, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza prima ancora dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Il Bilancio POP racconta, inoltre, le altre scelte che hanno caratterizzato l'attività dell'Ordine nel 2025: il rafforzamento delle Commissioni, il crescente coinvolgimento dei praticanti, lo sviluppo della Commissione di Certificazione e Conciliazione, il consolidamento dei rapporti con Università, Politecnico, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Regione Piemonte, Camera di Commercio e con gli altri Ordini professionali del territorio.

Il documento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, restituisce inoltre un quadro incoraggiante per il futuro della professione. I più recenti dati dell'Università evidenziano infatti una crescita del 67% delle immatricolazioni al Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane, segnale di un interesse crescente verso una professione sempre più centrale nell'evoluzione del mercato del lavoro.

«Con il Bilancio POP abbiamo scelto di raccontare non solo quello che abbiamo fatto, ma le scelte che abbiamo compiuto come Ordine. Dietro ogni numero ci sono persone, progetti e relazioni: è questo il valore che, ogni giorno, cerchiamo di creare per la professione, per gli iscritti e per il territorio.» dichiara il Presidente Fabrizio Bontempo.

«Nel 2025 abbiamo incontrato oltre 3.000 studenti – continua Bontempo - Parlare con i giovani di lavoro, legalità e sicurezza significa investire nel futuro. Come Consulenti del Lavoro sentiamo la responsabilità di contribuire a formare cittadini e lavoratori più consapevoli, ancora prima del loro ingresso nel mondo del lavoro. I dati dell'Università ci dicono che sempre più giovani guardano con interesse alla nostra professione. È un segnale importante che ci incoraggia a continuare a investire nell'orientamento, nella formazione e nel dialogo con il mondo della scuola e dell'università.»

Nel corso dell'Assemblea il Presidente ha ringraziato il Consiglio dell'Ordine, composto da Roberto Pizziconi, Stefania Russo, Simone Cenni, Massimiliano Fico, Claudio Larocca, Paola Maria Lucia Tecla Natoli, Stefania Vettorello e Claudia Gianna Viale. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Vicepresidente del CNO dei Consulenti del Lavoro, Giovanni Marcantonio, per la costante vicinanza e il supporto alle iniziative del Consiglio Provinciale di Torino.

Il Presidente ha inoltre espresso la propria gratitudine al Collegio dei Revisori dei Conti, composto dalla Presidente Laidi Kertusha e dai Revisori Gian Luca Bongiovanni e Giuseppina Giaccone, oltre al Consiglio di Disciplina, alla Fondazione Studi Torino, al Centro Studi, al Comitato Scientifico, ai componenti delle Commissioni, all'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Torino, all'ANCL UP Torino, ai praticanti, alle collaboratrici dell'Ordine e a tutti i colleghi che hanno contribuito alle attività dell'Ordine nel corso del 2025.