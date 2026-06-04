Addio a Marjane Satrapi, la voce che raccontò l'Iran al mondo attraverso Persepolis

La letteratura, il fumetto e il cinema internazionale perdono una delle loro figure più originali e influenti. È morta all'età di 56 anni l'artista, scrittrice e regista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata celebre in tutto il mondo grazie al graphic novel Persepolis e al successivo adattamento cinematografico d'animazione. La notizia è stata diffusa dal suo entourage e rilanciata dalla stampa francese, citando una comunicazione della famiglia.

Nata nel 1969 a Rasht e cresciuta a Teheran, Satrapi era riuscita come pochi altri autori a trasformare una vicenda personale in un racconto universale, offrendo al pubblico occidentale uno sguardo diretto sulla rivoluzione islamica, sulla guerra Iran-Iraq e sulle contraddizioni della diaspora iraniana. La sua opera ha contribuito a ridefinire il ruolo del fumetto come strumento di memoria storica e testimonianza politica.

La storia personale di Satrapi coincide con alcuni dei passaggi più drammatici della storia contemporanea dell'Iran. Figlia di una famiglia progressista e politicamente impegnata, visse da bambina il crollo del regime dello Scià e l'ascesa della Repubblica islamica.