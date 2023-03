I Mille volti d'Oriente diventano un libro (e un programma tv)

È uscito in tutte le librerie, ed è acquistabile anche su Amazon, I mille volti d'Oriente (Giraldi Editore) di Aristide Malnati e Virginia Reniero. Il libro sarà presentato il 24 marzo alle 16,30 al Mercato Comunale Isola, in piazzale Lagosta 7, a Milano. Si tratta del racconto, molto vivace, dettagliato, ricco di spunti e aneddoti, dei 5 viaggi che Aristide e Virginia hanno fatto prima del covid in 5 Paesi del Sud Est asiatico per realizzare immagini per la trasmissione «Storia e Misteri», di cui sono autori e conduttori su Telenova, emittente di Famiglia Cristiana visibile nel Nord Italia sul Canale 18 e ovunque in streaming. Nel racconto degli autori, il caleidoscopio di personaggi dell’estremo oriente: dai bonzi ai colletti bianchi delle grandi megalopoli e poi i bambini, interpreti della gioia di vivere di queste terre. Ma anche la natura e gli animali selvaggi.