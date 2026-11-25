Le poche pagine del libro Diario personale di Papa Bergoglio che hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo raccontano cose che appartengono da sempre alla storia della fede. Papa Francesco non ha inventato nulla: ha visto realmente il diavolo e la porta dell’inferno, perché queste cose ci sono, sono una realtà fisica. Tuttavia ciò che spaventa Jorge Bergoglio non sono le fiamme dell’inferno o la voce del demonio, ma il fascino che ne emana, la sincera curiosità che suscita. «Non erano situazioni o tentazioni compromettenti, ma una presenza affascinante, che invitava alla curiosità. C’è una debolezza, qui». È la frase che più mi ha impressionato: il diavolo non promette mari e monti, tutto questo verrà magari dopo. Prima viene il fascino. Anche nel Vangelo, potere gloria e ricchezza si trovano solo alla terza tentazione, dopo il fallimento delle prime due. Ma, stretto al rosario, Jorge esce vincitore. Deve essere stata una battaglia terribile, ma il messaggio alla fine è positivo: Dio ha vinto, e il primo segno ci viene proprio dal diavolo, che dopo il viaggio di Bergoglio in Cile gli appare sostenendo di avere ottenuto tutto ciò che voleva. Ossia mentendo. Noi moderni abbiamo costruito la nostra idea di razionalità come si costruisce una casa dove tutto ha un posto, una casa rassicurante e senza crepe, fatta secondo tutte le norme antisismiche e antiincendio. A questa casa può darsi che diamo il nome di «realtà», ma ci sono infinite cose fuori da questa casa, e la fede in Dio e in Cristo ha a che fare con queste cose. Papa Bergoglio ce lo ricorda come si ricorda una vittoria ottenuta attraverso il dolore. Detto questo, resta una forte perplessità. Perché questo libro? Potrà aiutare senz’altro qualcuno, ma a prezzo di quali e quanti equivoci e fraintendimenti? La sola cosa certa è che sarà un best seller.