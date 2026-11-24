Diario personale di Papa Francesco è un libro più spirituale che politico. Insomma, nulla di «scomodo» per la sua memoria. Non poteva essere altrimenti visto che il curatore è il cardinale Víctor Manuel Fernández, il fedelissimo che Francesco ha portato (contro tutti) alla guida del Dicastero per la dottrina della fede. Tucho Fernández ha in comune col suo maestro un rapporto complicato con l’Argentina. Sorprendentemente, il prefetto dell’ex Sant’Uffizio non è volato nel suo Paese per il viaggio di Leone XIV. Fonti locali ci raccontano che a pesare è il rapporto non idilliaco con il resto dell’episcopato di casa, pur di tendenza bergogliana. Nel diario da lui curato ci sono gli appunti spirituali degli anni di Buenos Aires di Bergoglio. Ci risulta che anni fa il Papa porteño affidò a Daniel Pellizzon, all’epoca seminarista vicinissimo a Fernandez, il compito di lavorare sulle sue carte argentine. Più tardi, ormai prete, Pellizzon sarebbe divenuto segretario del Papa mentre oggi è tornato nella capitale come parroco della prestigiosa chiesa di San Cayetano. Può contare ancora su un saldo rapporto con Tucho che non deve renderlo popolare tra i vescovi argentini, convinti come sono che le «montagne russe» per le nomine della Chiesa locale siano da attribuire proprio all’influenza del prefetto su Bergoglio.

Un caso emblematico è quello del cardinale Mario Aurelio Poli che il Papa scelse come suo successore a Buenos Aires nel 2013 e che dieci anni dopo mandò in pensione appena compiuti i 75 anni. Questo porporato oggi vive in una casa di riposo per sacerdoti della capitale dove fino a poco fa risiedeva anche monsignor Héctor Aguer, ex vescovo di La Plata morto nei giorni del viaggio di Leone. Aguer è stato il «gemello diverso» di Bergoglio: porteño come lui, vescovo ausiliare di Buenos Aires insieme a lui dal 1992, ma di orientamento conservatore. Quando nel 1998 il futuro Francesco fu promosso arcivescovo, tra i due avvenne uno scontro all’origine dell’inimicizia e che oggi possiamo rivelare. Aguer, contrario all’idea del suo superiore di un maxi-evento di cresime aperto anche a chi viveva in situazioni pubbliche di peccato, scrisse una lettera all’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger. Il cardinale tedesco diede ragione all’ausiliare e bocciò l’idea delle cresime di massa. Bergoglio, inferocito, decise di procedere lo stesso. Poco dopo Aguer venne spostato come coadiutore a La Plata, due anni prima della pensione del vescovo in carica. Dopo l’elezione del 2013, nel loro primo incontro in udienza generale Francesco disse al suo ex «nemico»: «Héctor! Guarda cosa mi hanno fatto! Proprio quello che non volevi». Cinque anni dopo ne accettò le dimissioni da vescovo di La Plata due giorni dopo il compimento dei 75 anni. Lo sostituì proprio con Tucho Fernández che da lì iniziò la sua scalata alla Curia romana.