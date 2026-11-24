Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo alcuni stralci del diario intimo di Papa Bergoglio (non si segue l’ordine cronologico, ma quello di apparizione nel libro). Il Diario personale di Papa Francesco verrà presentato sabato 28 novembre a Milano nell’ambito della rassegna BookCity su iniziativa di Libreria Editrice Vaticana e di Fondazione San Fedele.

L’evento si terrà nella Chiesa di San Fedele alle ore 17. Parteciperanno l’autore, il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera. Modera l’incontro Andrea Tornielli, direttore dei media vaticani. Info www.bookcity.it.

«Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente. 1) Circa 15 anni fa. L’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti. 2) Nella celebrazione della cappella del Carmelo. Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo, più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco. Poi ha cercato di avvicinarsi e io sono scappato stringendo il Rosario e chiedendo alla Vergine... La curiosità lottava con il Rosario. E la Vergine mi ha salvato. Queste due situazioni chiare si verificarono quando ero Arcivescovo di Buenos Aires... Non erano situazioni o tentazioni compromettenti, ma una presenza affascinante, che invitava alla curiosità. C’è una debolezza qui. 3) Il terzo era al mio ritorno dal viaggio in Cile... In una situazione, pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, durante un incontro, lo vidi e sentii la sua voce, trionfante, padrona di tutto: “Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo”. Così come non posso dimenticare gli occhi delle due precedenti, in questo caso non posso dimenticare il potente rantolo della sua voce. Il Signore mi ha dato l’opportunità di lasciare quell’incontro e così sono stato liberato» (24 gennaio 2021).

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«Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il Rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare. La seduzione pagana è forte, ma si chiude su sé stessa. Non ha futuro; non c’è spazio per la speranza in essa. Il fulgore acceca e nient’altro importa» (7 giugno 2018).

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«La scorsa notte ho sognato cimiteri e Monsignor Zaspe. Questa mattina ero tranquillo... e sono entrato nel Mistero. Mille cose da fare si imponevano per disperdermi... Ma l’attrazione era forte. Era il Mistero. Non capivo nulla e mi sentivo attratto e coinvolto in quella Misericordia. Inoltre, i peccati non apparivano in primo piano, erano solo sullo sfondo» (5 gennaio 2002).

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«Oggi ho ricordato il 55° anniversario del mio arrivo a Córdoba, con papà e mamma. Quanti ricordi!

Quante illusioni avevano... Mi commuove ricordare come non ho risposto a quei sogni che avevano... Oggi li ho avuti entrambi molto presenti, ho chiesto al Signore di donare loro grande gioia. Ho preferito fare uno sforzo in questo e non pensare ai candidati del Conclave» (11 marzo 2013).

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«Il dono delle lacrime è una grazia. La meditazione propone di ripercorrere la storia delle nostre lacrime, anche quelle che non sono state piante e che sono rimaste come un nodo in gola. Ho fatto memoria della storia delle lacrime non piante» (21 febbraio 2018).