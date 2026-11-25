«Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l’ira funesta...». Alt, Omero se ne faccia una ragione, noi dobbiamo cercare un altro attacco grazie al saggio di Silvia Romani: Furiose. L’ira delle donne nel mondo antico (Einaudi, pagg. 202, euro 19). Un aggettivo sostantivato, furiose, che rimanda a una qualifica che sa di giudizio declinata al femminile; un sostantivo, ira, che, seppur femminile, sembra indicare una rabbia il cui diritto a provarla, suggerisce Silvia Romani, pare sottratto alle donne, del mito e della società antica, ma forse non solo antica.

Al tema del titolo l’autrice introduce attraverso una soglia ingannevole, sia con la citazione poetica in epigrafe dell’omonima raccolta di Yves Bonnefoy («urta, urta per sempre, nell’inganno della soglia», manifestazione della tensione della scrittura nel cogliere la materia del reale), sia con la pluricitata Virginia Woolf di Una stanza tutta per sé che si chiede se le donne sappiano di essere l’«animale più discusso del mondo», ma in libri scritti prevalentemente da uomini. Ancora con questo mansplaining (uomini che pensano di dover sempre spiegare tutto alle donne) verrebbe da sbuffare. E invece resista chi cerca il mito, da Clitemnestra a Medea, da Medusa a Elettra, da Demetra alle Baccanti e sappia che non troverà solo l’imprescindibile Virginia Woolf, ma che tutte queste furiose e Furie - per la mitologia romana, Erinni - verranno seguite nelle loro evoluzioni nei secoli. Si arriverà così anche alla loro metamorfosi in insetti appiccicosi nelle Mosche di Jean Paul Sartre con la rivisitazione del tema della colpa (la Francia di Vichy) attraverso il mito di Oreste ed Elettra, matricidi. Le Erinni vendicatrici domate, diventate Eumenidi garanti della giustizia con Eschilo, diventeranno nel 2006 Le benevole di Jonathan Littell che, a dispetto forse del nome, non producono una catarsi: il colpevole Max Aue, ex ufficiale delle Ss, sfugge alla punizione e resta un borghese medio prodotto della banalità del male, mentre l’ira delle vittime sparisce in una benevolenza (del tempo che passa) che è più cancellazione della memoria che perdono o ricostruzione di un ordine equo dopo lo smembramento sociale ed etico della Shoah.

Uno dei pezzi forti del libro insegue le rappresentazioni del mito di Medusa, violata da Poseidone nel tempio di Atena e da questa trasformata in mostro dallo sguardo che pietrifica, poi decapitata da Perseo che sfugge con uno stratagemma al suo sguardo. Il mito passa anche attraverso la figura storica della nobile Beatrice Cenci, abusata dal padre, parricida e decapitata in un’esecuzione pubblica cui forse assistette, da bambina, un’altra celebre offesa, la pittrice Artemisia Gentileschi, autrice peraltro di due famose versioni della decapitazione di Oloferne da parte di Giuditta e della sua ancella. Una Medusa non più pietrificante né decollata diventerà, nel nostro millennio, grazie a Luciano Garbati, essa stessa scultura in un rovesciamento iconografico del Perseo di Benvenuto Cellini che brandiva come trofeo la testa mozzata della Medusa. Nel bronzo di Garbati, infatti, è lei, bellissima fanciulla a figura intera (ma con le chiome già anguiformi a denunciare lo stupro subito) a tenere, in posa più pensosa che vittoriosa, la testa di Perseo. In basso, come fosse un sacchetto di una spesa di poco conto ma che le è costata cara, carissima, ritrovandosi da vittima ad assassina.

Passata la soglia del libro con Virginia Woolf, ci accoglie una sintesi delle figure femminili che verranno evocate e ritratte nei capitoli successivi: Romani avverte che non si tratta di un catalogo esaustivo di donne adirate, e qui a parlare è la precisione dell’accademica, antropologa classica che, tra l’altro, insegna Mitologia e religioni del mondo classico alla Statale di Milano. Una accademica che diventa a tratti narratrice e che si toglie a fine saggio il vezzo di trasformare la bibliografia ragionata in playlist(s) da suonare secondo l’ordine più gradito a chi legge.

Le furiose sono presentate «in ordine di apparizione», come una galleria di personaggi di un’opera teatrale quasi a raccontare una immensa tragedia unica fatta di tante storie, tutte senza lieto fine: al massimo una metamorfosi consola poeticamente trasformando la parola del dolore in verso di un uccello, come accade per le sorelle Procne e Filomela, vittime e assassine. La parola dell’offesa, prima dell’ira, si trascrive nel ricamo, nel racconto denuncia di una storia, laddove la lingua mozzata alla povera violentata Filomela non può più essere strumento di espressione. Tutte storie senza «soluzione: i miti finiscono spesso per porre domande, più che regalare risposte», chiosa Romani. E mentre si legge la bellissima scena, un po’ pulp, della lingua mozzata che cerca di ricongiungersi al corpo della proprietaria, per poter parlare, si ritorna alla soglia ingannevole del saggio: forse, davvero, l’ira che nasce sempre da un’offesa, trova la sua benevola catarsi nel continuo urtare della scrittura, nell’espressione artistica dei fili di un ricamo di Maria Lai o nella ricerca caparbia nei mondi del mito per capire anche la storia e provare a narrarla da un altro punto di vista. Primo passo, forse, per poterla cambiare.