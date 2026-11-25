Il 27 gennaio 2026, a Los Angeles, Meta e Google finiscono alla sbarra con l’accusa di aver progettato piattaforme social per indurre dipendenza nei minori. Tre giorni prima Emmanuel Macron aveva annunciato in video che il cervello dei bambini francesi «non è in vendita». A Davos, nelle stesse settimane, Larry Fink parlava di crisi di legittimità del capitalismo e Mark Carney certificava la morte dell’ordine internazionale nato nel 1945. Notizie lontane fra loro, si direbbe. Giulio Milani le mette in fila nel prologo di Codice Girard (Transeuropa) e le legge con una sola chiave, quella di un pensatore morto nel 2015 a Stanford: René Girard.

L’operazione sembra azzardata e invece regge, perché Girard aveva visto prima di altri il punto, e lo aveva visto partendo dai romanzi di Stendhal e di Dostoevskij. Il desiderio umano non è spontaneo, è imitativo: vogliamo ciò che vuole il nostro modello, e il modello diventa presto un rivale. Quando le differenze che tenevano a bada la rivalità si dissolvono, la violenza si diffonde come un contagio e la comunità ritrova la pace soltanto scaricandola su una vittima, il capro espiatorio. Mezzo secolo fa sembrava antropologia delle origini, buona per Edipo e Dioniso. Oggi è la descrizione esatta di un feed di Instagram. Milani lo dice senza giri di parole: i social sono l’apoteosi del desiderio mimetico, un laboratorio dove la visibilità è diventata misura del valore e il silenzio digitale equivale alla morte sociale. Il virtue signaling e i linciaggi in rete a cadenza quotidiana (con tanto di folla che cerca la sua vittima e la trova sempre) non sono degenerazioni casuali ma il meccanismo girardiano messo a regime da macchine che sanno quale tasto premere.

La modernità del libro però non sta solo nella diagnosi del presente digitale. Sta nel fatto che Milani segue Girard fin dentro il potere. La catena è nota agli addetti ai lavori: Peter Thiel, fondatore di PayPal e di Palantir, è stato allievo di Girard a Stanford, ne ha tratto una lezione imprenditoriale (evitare la competizione costruendo monopoli dove nessuno può esserti rivale), ha introdotto alla teoria mimetica J.D. Vance, che si è poi convertito al cattolicesimo ed è oggi vicepresidente degli Stati Uniti. Stessa teoria, applicazione opposta: Girard invitava a uscire dalla spirale della rivalità, la Silicon Valley ha imparato a dominarla. Milani dedica pagine dure a questa «destra che ha letto Girard», al katéchon accelerazionista, alla tecnologia come nuova forma di sacro. Si può dissentire su molte conclusioni, e un lettore conservatore troverà più di un passaggio indigesto, ma la domanda resta legittima e scomoda: perché nei profili di Vance il nome di Girard compare così di rado?

Ci sono poi capitoli sull’intelligenza artificiale (modelli addestrati sull’imitazione, dunque mimetici per costruzione), sulla pandemia come ritorno dei protocolli arcaici di isolamento ed espulsione, sulla guerra con l’Iran e la trappola di Tucidide. Anche la tragedia di Crans-Montana, con i ragazzi che continuano a ballare e filmare mentre il soffitto prende fuoco, diventa un caso di studio sul conformismo del gruppo che certifica che «va tutto bene» fino all’ultimo istante.

Fin qui il saggio. Ma Codice Girard è un libro più singolare e più interessante di un saggio, perché si colloca in una zona di confine che l’editoria italiana frequenta poco. È insieme biografia intellettuale di Girard (dall’infanzia ad Avignone all’École des Chartes, dall’approdo in America alla conversione del 1959 che coincide con la scoperta della teoria), esposizione ragionata della sua opera, scandita in tre parti (il meccanismo, la rivelazione, l’apocalisse) che arrivano fino alla cronaca del 2026, e autobiografia dell’autore. Il terzo filo è quello che dà al libro la sua temperatura. Milani apre con un volo per Coblenza, primavera 2005: ha trentatré anni, ha appena rotto con Massimo Canalini, l’editore anconetano che gli aveva insegnato il mestiere e lo aveva reso dipendente dal proprio carisma, la compagna è incinta di un figlio che nascerà prematuro e non sopravviverà. Va a un convegno girardiano per convincere il maestro francese a farsi pubblicare da lui. In realtà, lo ammette, sta cercando un nuovo maestro con cui sostituire il vecchio.

Ecco il colpo d’ala: la teoria mimetica non viene soltanto spiegata, viene vissuta sulla propria pelle. Il rapporto con Canalini (maestro e rivale, secondo il doppio vincolo che Girard descrive meglio di chiunque altro) è il caso clinico che illumina le pagine teoriche, e viceversa. Lo stesso vale per la figura del padre, medico ospedaliero sempre assente, compreso soltanto quando Milani si scopre a sua volta padre assente. Nel congedo l’autore parla di una canna da pesca comprata per il figlio e mai usata: è una delle pagine più sincere del libro, e anche la più girardiana, perché mostra come persino la paternità possa essere desiderata secondo un modello anziché vissuta.

Milani non è un osservatore neutrale, e non finge di esserlo. Dal 2005 dirige Transeuropa, la casa editrice nata ad Ancona sulla scia delle antologie Under 25 di Pier Vittorio Tondelli (quella che nel 1994 lanciò Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi), oggi con sede a Massa. Ha costruito intorno a Girard due collane, Girardiana per i testi inediti e La realtà umana per gli studi, e confessa senza imbarazzo che per tradurre il maestro ha ricevuto anche fondi dalla Thiel Foundation. Questa franchezza è la migliore garanzia del libro: chi racconta la setta girardiana dall’interno, con i suoi entusiasmi e le sue gelosie, sa di cosa parla.

Resta l’impressione di un libro sovrabbondante, che a tratti vuole tenere insieme troppo (Jaynes e i neuroni specchio accanto a Tarantino e al 25 aprile). Ma è un difetto generoso. In un’epoca in cui ciascuno si specchia nello schermo di un altro, Codice Girard ricorda che l’imitazione non si può abolire. Si può soltanto scegliere meglio chi imitare.