Mari contro Murgia. Ciabatti indignata. Caos allo Strega

Panico allo Strega. Sul van in cui si spostano alcuni membri della sestina, in tour promozionale, Michele Mari, favorito per la vittoria, si sarebbe lasciato andare a commenti su Michela Murgia, tipo che l’intransigenza della scrittrice sarda, venuta a mancare nel 2023, si spiega col suo aspetto fisico non bellissimo. Secondo il sito Repubblica.it, Teresa Ciabatti, quarta nella classifica, indignata, avrebbe allertato amiche scrittrici, valutando un’uscita comune contro Mari, che si sarebbe comunque scusato.

Il tutto ha assunto un sapore di ufficialità quando ieri sera la Fondazione Bellonci, alla guida del Premio, ha ripreso la storia e dichiarato ogni «espressione denigratoria contraria allo spirito dello Strega». Ahi, la vittoria di Mari si allontana. Si avvicina quella di Ciabatti? Beh, pubblicano entrambi per il gruppo Mondadori...