Un’estate da brividi. Ecco i libri sul vero crimine

Quattro libri, in epoche diverse, hanno inventato la grammatica con cui ancora oggi si guarda alla cronaca nera come specchio di una società: Truman Capote, con A san. gue freddo (Garzanti), crea il genere true crime, in cui applica il rigore della narrativa alla strage di una famiglia in Kansas; Dino Buzzati, ne Il delitto all’italiana (Mondadori), porta lo stesso sguardo letterario nelle cronache del Corriere della Sera; Emmanuel Carrère, ne L’avversario (Adelphi), ne raccoglie l’eredità in Francia, dialogando direttamente con l’assassino Jean-Claude Romand; Janet Malcolm, ne Il giornalista e l’assassino (Adelphi, 2026, appena uscito in traduzione italiana, il libro è del 1990), smonta infine l’etica stessa del mestiere di chi scrive di crimine.Da questa radice nasce una filiera di autori che racconta come il modo di dire la nera sia mutato nel tempo. Sul campo scrivono Mario Spezi, che ne Il Mostro di Firenze (Sonzogno) racconta da cronista de La Nazione un’indagine che segue fin dal 1981 e Marco Imarisio, che in Tenebre italiane (Solferino) torna da inviato del Corriere sui grandi casi degli anni Duemila per testimoniare la nascita di un modo di narrare «sganciato dalla realtà, più vicino a un reality show». Con gli strumenti della critica, osservano violenza e indagini Stefano Nazzi, che ne Il volto del male (Mondadori) ripulisce il linguaggio della nera da retorica e morbosità e Simone Tuzza, che in Criminologia pop (Mondadori Università) analizza da criminologo come i media non si limitino a descrivere il crimine, ma contribuiscano a “costruirlo”. Anche nella finzione e nel true crime contemporanei si riflette sulle mutazioni a partire da tendenze sociali: Francesco Musolino, in Rosso Panarea (appena uscito per E/O), porta il digitale, tra forum incel e influencer, nella nera, mentre ne Il più bel trucco del diavolo Gianluca Herold (Rizzoli) racconta le Bestie di Satana attraverso le confessioni dirette di uno degli adepti. Chiude la galleria la chicca uscita un mese fa per Mondadori: il memoir di Patricia Cornwell True Crime.