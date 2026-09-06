New York sopravviverà a Mamdani

È già finita la luna di miele del socialista Zohran Mamdani con New York? Qualcuno comincia a dirlo, visti gli ultimi sondaggi: ben il 44% dei newyorkesi probabili elettori oggi esprime un’opinione sfavorevole sul sindaco, un record negativo da quando, lo scorso gennaio, è iniziata la sua amministrazione.

Non è piaciuto il suo mettere alla gogna oltre 900mila proprietari di case - indicando nome e indirizzo su una lista online accessibile a tutti - su cui minaccia di imporre la nuova tassa sui pied-à-terre perché sospetta siano non residenti. Alla vasta comunità di ebrei - che sono il 10% dei cittadini e fra i quali il 33% ha votato per lui - non piace la sua continua retorica anti Israele: sta contribuendo all’aumento dei crimini antisemiti, secondo i leader ebraici. E anche nella comunità afroamericana e sudamericana cresce il malcontento: i piccoli bottegai di Harlem hanno denunciato come sleale e negativa per il loro quartiere l’apertura di un supermercato comunale a prezzi calmierati in programma per il 2029.

Chi è Mamdani e come è diventato il primo sindaco musulmano di New York lo spiega il libro Da Giuliani a Mamdani. New York 25 anni dopo l’11 settembre di Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi (Mind Edizioni, pagg. 206, euro 19).

Gli autori, moglie e marito, erano gli unici giornalisti italiani sotto le Torri Gemelle il giorno dell’attacco terrorista all’America. Si erano trasferiti con la figlia nella Grande mela nell’estate del 2000: nel libro tracciano un bilancio della loro esperienza professionale e familiare, raccontando insieme come la città è cambiata in questo quarto di secolo.

Dopo il ricordo dei giorni drammatici post 9/11, di cui scrissero la cronaca sui loro quotidiani, Cometto e Maggi presentano il profilo dei cinque sindaci che si sono succeduti: dal Rudy Giuliani «eroe di Ground Zero» al democratico socialista Mamdani, passando per l’imprenditore Mike Bloomberg, l’italo-americano Bill de Blasio e l’ex poliziotto afro-americano Eric Adams.

Poi spiegano - anche con dati e trend economici intrecciati con aneddoti personali - come è cambiata la città, in cui hanno scelto di continuare a vivere: meno Wall Street e più Tech City, più sicura e più ricca di nuove attrazioni culturali e turistiche, ma anche più cara e più agitata da divisioni politiche. Comunque sempre accesa dalle mille luci di un insopprimibile spirito di rinascita. Sopravviverà anche a Mamdani.