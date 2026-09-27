Quando l’uomo chiese al super elaboratore: “Dio esiste?”

Con un gesto solenne, Dwar Ev saldò con l’oro l’ultimo collegamento.Gli obiettivi di una dozzina di telecamere erano fissi su di lui e attraverso il subetere diffondevano in tutto l’universo le immagini, riprese da varie angolazioni, di ciò che stava facendo.Raddrizzò la schiena e fece un cenno di assenso a Dwar Reyn, poi si spostò accanto all’interruttore che avrebbe completato il circuito, una volta azionato. L’interruttore che avrebbe collegato, tutti insieme, ciascuno degli immensi computer ospitati in tutti i pianeti abitati dell’universo – novantasei miliardi di pianeti – nel supercircuito che li avrebbe fusi in un unico super-elaboratore, un’unica macchina cibernetica concepita per riunire tutta la conoscenza di tutte le galassie.Dwar Reyn parlò brevemente ai mille miliardi di persone che guardavano e ascoltavano. Poi, dopo un attimo di silenzio, disse: «Ora, Dwar Ev».Dwar Ev azionò l’interruttore.Si udì un potente ronzio, l’ondata di energia proveniente da novantasei miliardi di pianeti. Le luci lampeggiarono e si spensero sul pannello lungo chilometri.Dwar Ev fece un passo indietro e inspirò profondamente. «L’onore di porre la prima domanda spetta a te, Dwar Reyn».«Grazie», disse Dwar Reyn. «Sarà una domanda a cui nessuna macchina cibernetica è mai stata in grado di rispondere». Si voltò verso la macchina e parlò con voce ferma: «Esiste un Dio?».La voce possente rispose senza esitazione, senza il ticchettio di un singolo relè. «Sì. Ora un Dio c’è».Un improvviso terrore balenò sul volto di Dwar Ev. Si lanciò per afferrare l’interruttore. Un fulmine proveniente dal cielo senza nuvole lo gettò a terra e fuse l’interruttore, bloccandolo per sempre.



