Stefano Terra, il cantore di quella generazione che non perdonò il fascismo

Stefano Terra scrisse La generazione che non perdona all’inizio della Seconda guerra mondiale e lo pubblicò al Cairo nel 1942, dove era riuscito ad arrivare dopo aver disertato il fronte greco-albanese. Classe 1917, già a 15 anni aveva cominciato a lavorare in una fabbrica: il suo vero nome era Giulio Tavernari e il suo fu in fondo il primo romanzo resistenziale italiano, nel senso che era la guerra, l’arrivo e l’esame della guerra a fare da spartiacque fra il prima e il dopo, fra un antifascismo di stampo clandestino e/o di fuoriusciti che in Italia non aveva mai dato un eccessivo fastidio al regime, non a caso cementatosi già negli anni Trenta in quelli che Renzo De Felice definì “gli anni del consenso”, e il grande sconvolgimento che invece un conflitto di quelle proporzioni, avrebbe portato, nel bene, come nel male, nel presente come nel futuro.

Nel mondo intellettuale dell’epoca, Terra era un personaggio atipico, sia per estrazione sociale sia per frequentazioni ideologiche, per uno stile di scrittura scabro e però vivo. Si capiva che non era un intellettuale da salotti pieni di libri e più o meno borghesemente frequentati, ma da scuole serali, biblioteche pubbliche, taverne e angiporti fluviali. Il suo era un populismo più alla Jack London che alla Pratolini, alla Cassola, alla Bernari, per citare tre diversi campioni di quello che sarà il realismo letterario italiano fra gli anni Trenta e i Cinquanta.

Nel 1946, il romanzo uscì in Itali, per Einaudi e grazie a Elio Vittorini, con cui Terra aveva cominciato a scrivere per Il Politecnico .

Gli venne però cambiato il titolo in Rancore , sembra per decisione di Franco Fortini. Ma, per quel che mi riguarda, resto dell’idea che il grande ispiratore del cambiamento, una diminutio , a ben leggere, rispetto a ciò che voleva significare il titolo originale, fosse proprio Vittorini, a cui si doveva non solo uno dei più brutti se non il più brutto romanzo della Resistenza, Uomini e no , ma che aveva anche una coda di paglia fascista non indifferente. Così, per dimenticarla e farla dimenticare e per dare una rilettura di sé stesso che oggi sembrerebbe perfetta per un’analisi psichiatrica di come un io possa rifondarsi autoconvincendosi di essere sempre stato la stessa persona, l’antifascismo era diventato per Vittorini una realtà cementatasi sempre nell’intransigenza e per la quale la Resistenza era stata una lunga e proficua gestazione giunta alla guerra con il fascismo senza se e senza ma e numerosa come non mai. E, soprattutto, senza che ci fossero mai stati il 25 luglio, l’Otto settembre, l’invasione alleata, i bombardamenti, eccetera eccetera… Anche per questo Rancore veniva pubblicato un po’ con l’occhio benevolo del professore che mette in guardia lo studente, promettente sì, ma carente di linee guida, di una salda teoria marxista- rivoluzionaria e, va da sé della fiducia nel Partito e nelle magnifiche sorti e progressive... In fondo, la generazione che in quel romanzo veniva raccontata, era composta di piccoli borghesi, anche quelli di estrazione più proletaria, che un po’ inseguivano l’amore e un po’ erano troppo sentimentali, nemici sì del regime, ma senza avere bene in mente il perché, al di là di un generico afflato per gli sfruttati e non per gli sfruttatori, amanti alla fine più del beau geste che della fredda disciplina della rivoluzione.

Degli “spostati” insomma, frequentatori della Torino periferica, dei mercati, dei bordelli e magari anche della mala piemontese. Degli anarchici solitari infondo, più in sintonia con Rimbaud che con Lenin... C’era dell’avventuriero in Terra e nel suo romanzo e questa era una colpa.

In realtà, La generazione che non perdona raccontava i ventenni nati in pratica con il fascismo, con molta più verità di quanto l’antifascismo vittoriniano in stile Uomini e no avesse saputo e/o voluto fare. Raccontava cioè una generazione con tutte le ambiguità, le irrisolutezze, le sbandate tipiche di quell’età, con gli entusiasmi e le delusioni, le paure e persino i tradimenti. Non a caso uno degli snodi del libro è il Patto Molotov-Ribbentrop, con cui l’Urss di Stalin e la Germania di Hitler si spartiscono la Polonia. È quell’accordo inspiegabile, se non nella contorta dialettica marxista, a spingere il gruppo dei giovani antifascisti ad agire, un attentato come un gesto esemplare, un segno di vita prima che la guerra li disperda, ma insieme dia loro una vera coscienza della posta in gioco.

Adesso La generazione che non perdona riesce con il suo titolo originale per le edizioni Cliquot (pag.277, 18 euro), con una smagliante introduzione di Massimo Novelli e recuperando la postfazione dell’edizione Bompiani del 1979, anch’essa con il titolo ripristinato e che conteneva un dialogo fra l’autore e Piero Calamandrei, suo antico estimatore nonché critico, e che, letta a distanza ormai di oltre quarant’anni permette di capire come e quanto la letteratura e/o il romanzo della resistenza fosse stato a tal punto strozzato sul nascere da trasformarsi di fatto in infanticidio critico- ideologico. Calamandrei cioè ammette allora quello che all’indomani della Seconda guerra mondiale era ideologicamente giudicato inammissibile, ossia «l’incapacità di guardare nel proprio passato, per giudicarlo come doveva essere fatto» o, per dirla con le parole dello stesso Terra, «anche a trent’anni di distanza la letteratura italiana non è riuscita d acquisire la nozione della storia, il senso del farsi della storia come una continuazione di biografie individuali e di eventi collettivi, un incessante svolgersi del passato nel presente per il bene e per il male, e il presente, dunque, ecco il punto, rimane indecifrabile se non si è decifrato il passato ».

Tutto questo ha anche a che fare con ciò che entrambi definivano “il mandarinismo persistente nella cultura italiana”, forte del suo gergo e assolutamente deciso a rifiutare il racconto, proprio perché lo espropriava del su potere elitario e insieme di interdizione. Su questo “mandarinismo”, endemico perché ancestrale in un Paese letterario di corte e di chiostro come il nostro, un “classe dei colti” di chierici e non di avventurieri, il cui livre de chevet resta Il cortigiano, Massimo Novelli aggiunge una considerazione non secondaria. La linea vittoriniana tracciata da Uomini e no si rivelaerà subito un binario morto, anche perché Vittorini da guida comunista ideale era intanto retrocesso a infido liberale di complemento…Era l’intera società culturale del Ventennio a essersi compromessa con il Ventennio stesso, e il raccontarla, e il raccontarsi come eternamente resistenti, non solo andava contro la verità, ma anche contro le convenzioni politiche, le alleanze future, alimentando sempre e comunque rancori e i sospetti. Era meglio metterci una pietra sopra, piuttosto che scagliarsene alla rinfusa, visto che di senza peccato c’era un numero davvero troppo esiguo... Fioccarono i memoriali più o meno assolutori, le confessioni con il perdono incorporato, le divagazioni erudito-documentarie, ma il romanzo, ovvero la storia, il racconto, il presente e il passato, rimase lettera morta.

Quanto a Terra, se ne andò come giornalista a lavorare all’estero, negli anni Settanta riscoprì una vena creatrice che gli fece vincere un Campiello con il romanzo Alessandra e un Viareggio con Le

porta di ferro., Ci fu allora chi lo definì “il più europeo dei nostri romanzieri” e viene il sospetto che più che un complimento fosse un modo come un altro per sottolinearne l’estraneità all’eterno mandarinismo italiano.