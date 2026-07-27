Stephen King: a ottobre chiudo la mia trilogia

Il re dell’horror all’americana Stephen King è pronto a riportare i lettori nei territori più amati della sua narrativa fantastica. Il 6 ottobre 2026 arriverà nelle librerie statunitensi «Other Worlds Than These», il nuovo romanzo firmato con Peter Straub, scomparso nel 2022, annunciato come l’ultimo capitolo della trilogia del «Talismano», iniziata con «Il talismano» (1984) e proseguita con «La casa del buio» (2001). L’opera non solo è l’epilogo della storia di Jack Sawyer, ma anche la conclusione del destino dei mondi legati alla Torre Nera. Lo stesso autore ha sintetizzato: «Volevo tornare nel Medio-Mondo, che è sempre stato i Territori con un altro nome». Nel nuovo romanzo Jack è ormai più anziano e affronta la sfida più difficile della vita.