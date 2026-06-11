Il tennis che non parla di tennis ma misura l'uomo. Il nuovo romanzo di Umberto Marino

C'è un'ora, nei circoli di provincia, in cui la luce cala dietro la rete di recinzione e qualcuno si inginocchia davanti alla rete vera, quella tesa in mezzo al campo, con una racchetta in mano, la pianta verticale al centro col tappo del manico sulla terra rossa, ci appoggia sopra in orizzontale il piatto corde e alza gli occhi a misurare, come un sacerdote che calcola la distanza tra l'uomo e il suo dio, un gesto ridicolo e solenne che non serve a niente perché quella rete deve stare a 0,914 metri e non esiste racchetta al mondo, di legno o di grafite, capace di restituire una cifra così diabolica, pensata apposta per non tornare mai, eppure lui continua, ogni volta, perché in fondo crede ancora che da qualche parte esista una misura esatta delle cose, e che basti trovarla.

Umberto Marino ha scritto un libro intitolato "Tennis che non parla di tennis". Lo capisci dopo poche pagine, quando ti accorgi che le righe del campo non delimitano il campo ma la coscienza, che la rete non separa due metà di terra ma due idee di lealtà, e che il vero avversario, quello che non batterai mai, non sta dall'altra parte: sei tu. C'è un personaggio, in queste pagine, e si chiama Federico. È quello che vince sempre. È nel circolo di tutti, lo conosci anche se non l'hai mai incontrato, è single, sa usare il computer, ha il servizio che taglia, e tu sei convinto di valere di più, di avere il dritto più pulito e l'intelligenza più fine, e perdi lo stesso, perdi sempre, perché Federico a un certo punto smette di essere Federico e diventa un principio, la prova vivente che la superiorità che ti attribuisci non conta niente sul campo, dove conta solo chi resta in piedi quando la palla scotta.

Poi c'è la riga. La pallina cade vicino alla linea di fondo, una nuvola di polvere, e per un decimo di secondo il mondo intero dipende da te, dalla parola che dirai. Dentro o fuori. Nessuno ha visto bene, nessuno verrà a controllare, e in quel vuoto di testimoni Marino fa entrare in campo Alessandro Manzoni, perché "I promessi sposi", dice, si capiscono meglio dopo una chiamata dubbia su una riga di terra rossa, e il soverchiatore manzoniano è esattamente quello che alza la voce per coprire il torto, che mente con la fronte serena perché ha capito che chi grida più forte ha già metà ragione. Il tennis è il dispositivo che misura chi siamo quando possiamo imbrogliare senza essere scoperti. Non è uno sport. È un confessionale all'aperto.

E poi ci sono le palline, che si perdono quando sono nuove e si moltiplicano quando sono vecchie, come se appartenessero a un tempo che non è il nostro, e c'è il maestro, di città o di paese, che ti spiega con precisione perché hai sbagliato proprio quel colpo, una verità tecnica e inutile, perché sapere di aver impugnato la racchetta in continental non ti consola di averla mandata in rete, e c'è il punteggio, quel modo illogico di contare per quindici, trenta, quaranta, che nessuno sa più da dove venga, una matematica zoppa pensata apposta per ricordarti che nel tennis, come fuori, le cose non tornano mai del tutto.

Marino conosce il teatro, ha scritto per il teatro, e lo si sente nel modo in cui riduce tutto all'osso: due uomini, una palla, uno spazio, e dentro quel rettangolo la vanità, la paura, la slealtà, la speranza di fare almeno una volta quel colpo lì. Convoca Shakespeare e Teofrasto, convoca persino ChatGPT, ma non come citazioni da esibire, piuttosto come compagni di doppio che entrano, giocano il punto e spariscono. E quando non sa più a chi dare la colpa, tira in ballo gli dèi del tennis, divinità cattive dai nomi impronunciabili e aztechi, Quatzosquiaphel, Thorancatl, demoni superiori e malevoli che hanno scritto regole instabili col solo scopo di confondere e poi far perdere noi poveri umani, di farci giocare per primi contro noi stessi, contro la nostra autostima che si sbriciola al primo doppio fallo. Come nella vita, scrive. È la frase che torna, sommessa, alla fine dei capitoli, come un rimbalzo storto sulla terra che ti arriva sempre un attimo dopo.

E c'è il nemico finale, l'usurpatore, il padel, guardato con l'occhio severo che si riserva ai barbari, quel gioco rumoroso fatto di vetri e di urla che divora i campi di tennis per arricchire gli ortopedici, e qui Marino diventa oltranzista, fieramente passatista, perché difendere il tennis è difendere una liturgia lenta contro la fretta che vince dappertutto.

Il libro è dedicato a Francesca e Giovanni, i suoi figli tennisti. Ed è giusto così, perché alla fine non insegna a vincere.

Insegna che esiste un colpo, raro, in cui non stai giocando bene, stai giocando giusto, e in quell'istante la palla parte come dovrebbe, e tu, per una volta, sei esattamente alla tua altezza, che non sarà mai 0,914, ma quel giorno, per miracolo, ci somiglia.