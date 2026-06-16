Torna Samuel Beckett che trasformò il dubbio esistenziale in "Radiodrammi"

Quando, nel 1969, gli fu assegnato il Premio Nobel per la letteratura, «per la sua scrittura, che – nelle nuove forme per il romanzo e il dramma – nell’abbandono dell’uomo moderno acquista la sua altezza», l’irlandese Samuel Beckett andò ad affiancare i connazionali William Butler Yeats (1923) e George Bernard Shaw (1925). Seamus Heaney avrebbe arricchito il triumvirato nel 1995. Era, dunque, in buonissima compagnia, anche se tra essi non figurava il gigante della letteratura irlandese per eccellenza, quel James Joyce che Beckett dichiarò sua influenza primaria.

Di Beckett – drammaturgo ancor più che romanziere – è stato detto praticamente tutto. Sono stati tradotti in italiano persino i suoi “radiodrammi”, una forma letteraria molto in voga negli anni Cinquanta e Sessanta, dopo l’invenzione del transistor (1947) e la presentazione della prima radio portatile a transistor commerciale (1954), una novità in grado di rivoluzionare i gusti del pubblico e la modalità di fruizione di certi prodotti.

Come sottolinea con lucidità Gabriele Frasca nella bella postazione a Radiodrammi (Einaudi, pagg 145, euro 13,50), la raccolta da lui stesso curata delle opere per la radio di Samuel Beckett: «La radio... aveva... con l’innovazione del transistor, barattato l’originale ascolto collettivo con la ricezione individuale capace di trascinare l’ascoltatore direttamente nella sua scena mentale».

E dire che, forse, Beckett alla radio non sarebbe neppure approdato se non grazie al radiodramma Sotto la selva lattea

che, come sottolinea Frasca, «Dylan Thomas aveva appena quasi finito di scrivere, e che avrebbe dovuto persino interpretare, se la morte non l’avesse raggiunto improvvisa a New York» nel 1953. Il suo successo straordinario, appunto, aveva convinto la BBC a insistere su grandi autori contemporanei e, nel caso di Beckett, la concomitante fortuna di Aspettando Godot fu il viatico perfetto. E la BBC restò di stucco quando lo stravagante irlandese, inviso a molti, in breve tempo produsse il primo dei suoi radiodrammi, Tutti quelli che cadono , e lo fece addirittura tornando alla lingua madre inglese, abbandonata da anni in favore del francese, consentendone la messa in onda per la prima volta nel 1957.

In Tutti quelli che cadono , la signora Rooney si reca tutti i giorni alla stazione per andare a prendere il marito pendolare. Il treno ha ritardo – un topos di Beckett e non solo – ma suo marito, cieco, non sa spiegarne il motivo. Un ragazzo incontrato lungo la strada spiega che il ritardo è stato dovuto a una tragedia, la caduta dal finestrino di un bambino rimasto schiacciato dal treno. Non ci sarebbe motivo di pensarlo, ma all’ascoltatore resta la sensazione che a farlo cadere sia stato proprio il signor Rooney. E questa commistione di sarcasmo e disperazione è all’ordine del giorno nella poetica di Beckett come negli altri radiogrammi di questa raccolta.

Beckett, nato in un sobborgo di Dublino nel 1906, si era trasferito tra il 1938 e il 1939 in Francia dove, in un ambiente che riteneva più conduttivo per la sua arte e con l’ausilio dell’accogliente lingua francese – che avrebbe utilizzato per scrivere diverse opere, compresa la prima versione del suo capolavoro teatrale assoluto, Aspettando Godot – era entrato nella resistenza contro l’occupazione nazista, un impegno che gli sarebbe valso importanti onorificenze. Proprio a Parigi, aveva rinsaldato i legami non semplicissimo con il suo maestro letterario, James Joyce, che si fece in quattro per aiutarlo economicamente quando fu accoltellato su una strada della Ville Lumière. Non è un caso che uno dei suoi primi scritti sia stato il saggio del 1929 Dante... Bruno. Vico... Joyce in cui il suo interesse quasi ossessivo per il sommo poeta italiano e per il suo geniale connazionale, conosciuto frequentando il Trinity College di Dublino, iniziò a prendere forma.

Poco importa se lo stile narrativo di Beckett, sicuramente non del tutto estraneo alle sperimentazioni da flusso di coscienza che avevano reso così intrigante e innovativa la prosa di Joyce, è figlio o meno del Modernismo di cui l’autore dell’ Ulisse era stato considerato uno dei capostipiti. Ciò che conta è la voglia di Beckett di tracciare un solco personale nel mondo della scrittura, sfrondando la forma romanzo da ogni sovrastruttura e ammantando le sue opere di una patina di sfacciataggine e grottesco che fece la fortuna dell’autore.

La contemporaneità con cui l’editore Einaudi ripropone oltre ai Radiodrammi anche Molloy (1951), il primo capitolo della trilogia di romanzi praticamente contemporanei al successo di Aspettando Godot (1952) – gli altri due sono

Malone Muore (1951) e L’innominabile (1953) – è vincente.

Molloy (Einaudi, traduzione di Aldo Tagliaferri, pagg 239, euro 20) dà inizio a una ricerca asfissiante della composizione del metaromanzo, in cui l’annullamento di certe categorie e la riflessione della forma narrativa su se stessa approdano a livelli di esasperazione che nemmeno Joyce aveva raggiunto, attraverso il tentativo costante di raccontare un io che si perde tra le righe di un mezzo troppo limitato per lo scopo che l’autore si prefigge. La disperazione latente si stempera in un’ironia accompagnata da allitterazioni e cadenze quasi musicali. Così come sempre più sghemba è la camminata di Molloy, la voce narrante della prima parte del romanzo che si apre con lui, vecchio e senza gambe, nella camera di sua madre defunta. Ed è Molloy a raccontare l’altrettanto sghembo percorso alla ricerca della genitrice o, forse, di se stesso o, magari, di nessuno dei due. La seconda parte, invece, è narrata da Moran, una sorta di agente segreto che deve trovare Molloy.

Secondo alcuni, i due narratori sarebbero la dicotomia tra il Beckett irlandese e quello francese. Non a caso, l’autore da un certo punto della sua vita in poi utilizzò il francese, spogliando la sua lingua letteraria dell’immediatezza della lingua madre, come per eliminare una fastidiosa sovrastruttura sociale.