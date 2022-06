Oroscopo settimana dal 13 al 19 giugno 2022

Ariete

Un oroscopo di buone energie, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia garantisce una buona comunicazione fra i partner, tuttavia potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo più. Sul fronte lavorativo, invece, il momento è propizio per lanciare nuovi progetti.

Toro

Sette giorni rilassati, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela mediamente romantica, con i partner desiderosi di vivere dolci momenti di intimità. In ambito lavorativo, nel frattempo, è meglio evitare gli eccessi di testardaggine.

Gemelli

Settimana promettente, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si caratterizza per una grande malizia, che porterà i partner a piacevoli sperimentazioni. Sul fronte professionale, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. Le coppie potranno approfittare di un buon romanticismo, tuttavia potrebbe mancare uno slancio più passionale fra i partner. In ufficio, meglio non sollevare polemiche per questioni molto banali.

Leone

Settimana senza grandi intoppi, quella in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa regala una buona passione, sia per le coppie consolidate che per i single in cerca di avventure. In ambito lavorativo, invece, sarà necessario recuperare alcuni compiti rimasti per mesi in sospeso.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, forse un po' noiosi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala un buon romanticismo, ma un eccesso di pignoleria potrebbe rendere complesse le interazioni con i partner. In ufficio, invece, spazio ai lavori in team.

Bilancia

Un oroscopo ancora un po' stanco, ma privo di eccessive preoccupazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia può approfittare di un medio romanticismo, tuttavia ai partner potrebbe mancare la grinta. Sul fronte professionale, nel frattempo, meglio non entrare in contrasto con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni all'insegna dell'energia, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa si caratterizza per una buona grinta, potrebbe però mancare uno slancio più romantico fra gli innamorati. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Settimana decisamente tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una grande passione fra i partner, ma anche diversi momenti dedicati al dialogo. Sul fronte lavorativo, invece, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Capricorno

Un oroscopo un po' statico, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non si rivela particolarmente grintosa, anche se fra i partner non mancheranno di certo degli interessanti momenti di romanticismo. Sul fronte lavorativo, meglio migliorare il dialogo con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni promettenti, quelli previsti dai Pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si rivela dinamica e mediamente romantica, con i partner pronti anche a progettare in grande per la coppia. Sul fronte professionale, nel frattempo, arrivano piccole novità in tema di stipendi.

Pesci

Settimana molto tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela decisamente comunicativa, con i partner pronti a superare in modo brillante qualche battibecco recente. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.