Oroscopo settimana dal 16 al 22 agosto 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, tuttavia ai partner non mancherà il desiderio di comunicare. Ben più interessanti le prospettive lavorative, con segnali importanti dal punto di vista economico.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa garantisce una buona intesa fra i partner, con una grinta che si manifesterà soprattutto sul versante più intimo del rapporto. Qualche intoppo in più in ufficio, dove bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi.

Gemelli

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre un buon romanticismo ai partner, pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare novità in merito a guadagni e contratti.

Cancro

Un oroscopo promettente, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa si caratterizzerà per momenti di inedita grinta, soprattutto sul versante più intimo del rapporto. I single, nel frattempo, si lanceranno nella conquista. Meno entusiasmante l'esperienza in ufficio, dove potrebbero persistere dei battibecchi.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre un buon romanticismo ai partner, ma molto deve essere fatto sul fronte del dialogo. Meno fortunata è la vita in ufficio, a causa di qualche battibecco con colleghi e superiori.

Vergine

Settimana interessante, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera di coppia offre ai partner una buona intesa, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere importanti novità in tema di investimenti.

Bilancia

Un oroscopo molto intrigante, quello proposto dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre un ottimo romanticismo ai partner, pronti a indagare anche nuove emozioni sul fronte più intimo del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa offre momenti di divertente malizia, ma i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul dialogo. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare discussioni con i colleghi e i superiori.

Sagittario

Settimana senza grandi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, ma l'ambito più fisico del rapporto potrebbe risultare noioso. Sul fronte professionale, invece, spazio a nuovi progetti.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello proposto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa regala un maggiore romanticismo ai partner, ma serve ancora molto impegno sul fronte più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare vecchi progetti rimasti in sospeso.

Acquario

Settimana fortunata, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre un maggior romanticismo rispetto al solito, tuttavia i partner dovranno migliorare sensibilmente il loro dialogo. In ambito lavorativo, invece, arriveranno gratificazioni economiche decisamente gradite.

Pesci

Sette giorni un po' rallentati, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La sfera di coppia non si rivela particolarmente romantica e qualche intoppo potrebbe verificarsi anche sul fronte più fisico del rapporto. Sul lavoro, invece, meglio dedicarsi a compiti creativi.